الرياضة

برشلونة يهنئ لاعبه السابق بعد تألقه مع إشبيلية

برشلونة يهنئ لاعبه السابق بعد تألقه مع إشبيلية
23 سبتمبر 2025 19:13

برشلونة (د ب أ)
قدم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني التهنئة إلى أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق السابق على انضمامه إلى إشبيلية.
وتألق سانشيز في انطلاقة مشواره مع إشبيلية، ومنح فريقه نقاطاً ثمينة في أول مباراتين، حيث سجل هدفاً مع تمريرة حاسمة خلال أكثر من 100 دقيقة.
وعاد سانشيز إلى أجواء الدوري الإسباني بعد غياب دام 11 عاماً، ولكنه بقى في أذهان ناديه السابق برشلونة.
ونشر اللاعب التشيلي المخضرم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تلقاها من برشلونة تحمل توقيع رئيس النادي لابورتا، ورد عليها سانشيز «شكراً لك».
وارتدى أليكسيس سانشيز قميص برشلونة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، ولعب 141 مباراة في ثلاثة مواسم، حيث سجل 46 هدفاً مع 38 تمريرة حاسمة.
وتوج سانشيز مع برشلونة بستة ألقاب وهي الدوري مرة وكأس ملك إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكذلك السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية مضمون رسالة برشلونة للاعبه السابق التي تقول «عزيزي أليكسيس.. بالنيابة عن مجلس إدارة برشلونة، نهنئك بالانضمام لنادي إشبيلية، ونتمنى لك التوفيق في المرحلة القادمة.. تحياتي لك».

