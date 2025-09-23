الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النفقة تدفع بنجم مانشستر يونايتد نحو السجن

النفقة تدفع بنجم مانشستر يونايتد نحو السجن
23 سبتمبر 2025 20:22

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الإصابة تحرم أرسنال من مادويكي لمدة شهرين
سيلفا: أرسنال حصد نقطة «غير عادلة» أمام مانشستر سيتي

قضت محكمة الأسرة في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، بحبس البرازيلي أندرسون لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، لتقصيره المزعوم في دفع نفقة أطفاله.
ووجهت المحكمة إلى اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً تحذيراً من أنه قد يحتجز لمدة 30 يوماً ما لم يسدد مبلغ 143 ألف جنيه إسترليني، الذي يقال إنه مدين به. واتخذ قاضي المحكمة الواقعة في جنوب البرازيل القرار في 3 سبتمبر، ولكن لم يعلن عنه إلا مؤخراً.
وذكرت تقارير للصحافة البرازيلية أن اللاعب الدولي السابق أندرسون، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه للنادي قادماً من بورتو في يوليو 2007، سيحتجز في زنزانته تحت رقابة مشددة في ظل "نظام مغلق" صارم، إذا توفرت له مساحة في السجون المحلية ما لم يسدد دفعة مالية من مديونياته.
وأفادت الصحف البرازيلية بأنه سيتم السماح للاعب السابق بالخروج للدراسة أو القيام بأعمال مجتمعية خلال النهار، لكن عليه العودة إلى زنزانته ليلاً، في ظل "نظام شبه مفتوح" أكثر مرونة فقط في حالة وجود اكتظاظ في السجن.
وتتجاوز النفقة المستحقة على أندرسون حتى 28 يوليو، مليون ريال برازيلي (حوالي 143 ألف جنيه إسترليني) بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم الثلاثاء.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من جانب اللاعب السابق لفيورنتينا الإيطالي وإنترناسيونال البرازيلي، والذي اعتزل في سن الحادية والثلاثين.

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
أندرسون
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©