النفقة تدفع بنجم مانشستر يونايتد نحو السجن

لندن (د ب أ)

قضت محكمة الأسرة في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، بحبس البرازيلي أندرسون لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، لتقصيره المزعوم في دفع نفقة أطفاله.

ووجهت المحكمة إلى اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً تحذيراً من أنه قد يحتجز لمدة 30 يوماً ما لم يسدد مبلغ 143 ألف جنيه إسترليني، الذي يقال إنه مدين به. واتخذ قاضي المحكمة الواقعة في جنوب البرازيل القرار في 3 سبتمبر، ولكن لم يعلن عنه إلا مؤخراً.

وذكرت تقارير للصحافة البرازيلية أن اللاعب الدولي السابق أندرسون، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع مانشستر يونايتد بعد انضمامه للنادي قادماً من بورتو في يوليو 2007، سيحتجز في زنزانته تحت رقابة مشددة في ظل "نظام مغلق" صارم، إذا توفرت له مساحة في السجون المحلية ما لم يسدد دفعة مالية من مديونياته.

وأفادت الصحف البرازيلية بأنه سيتم السماح للاعب السابق بالخروج للدراسة أو القيام بأعمال مجتمعية خلال النهار، لكن عليه العودة إلى زنزانته ليلاً، في ظل "نظام شبه مفتوح" أكثر مرونة فقط في حالة وجود اكتظاظ في السجن.

وتتجاوز النفقة المستحقة على أندرسون حتى 28 يوليو، مليون ريال برازيلي (حوالي 143 ألف جنيه إسترليني) بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم الثلاثاء.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من جانب اللاعب السابق لفيورنتينا الإيطالي وإنترناسيونال البرازيلي، والذي اعتزل في سن الحادية والثلاثين.