الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيمار ينتقد ترتيب الكرة الذهبية والسبب رافينيا

نيمار ينتقد ترتيب الكرة الذهبية والسبب رافينيا
23 سبتمبر 2025 20:25

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بعد خسارة الكرة الذهبية.. ليفربول يدعم صلاح باللحظة الاستثنائية
بعد فوز ديمبلي.. تعرف على ترتيب صلاح وحكيمي من جائزة الكرة الذهبية

أبدى النجم البرازيلي نيمار، امتعاضه من حصول مواطنه رافينيا على المركز الخامس في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب خلال الموسم، معتبراً أن لاعب برشلونة الإسباني يستحق أفضل من ذلك.
وعلق مهاجم سانتوس البالغ 33 عاماً في منشور على إنستجرام على صورة تظهر ترتيب العشرة الأوائل، بعد حفل الإثنين الذي نال فيه مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي الكرة الذهبية، قائلاً: "رافينيا خامساً، يا لها من مهزلة".
وقدم رافينيا موسماً رائعاً مع برشلونة وساهم في قيادته لإحراز الثلاثية المحلية والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 34 هدفاً مع 25 تمريرة حاسمة في 57 مباراة ضمن كافة المسابقات، لكنه وجد نفسه خامساً في التصويت على الكرة الذهبية خلف ديمبلي وزميله في برشلونة الإسباني لامين جمال والبرتغالي فيتينيا (سان جيرمان) والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
وارتفعت الأصوات العام الماضي في البرازيل بعدما مُنِحت الكرة الذهبية للاعب الوسط الإسباني رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) على حساب نجم "سيليساو" وريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، رغم الدور الذي لعبه البرازيلي في قيادة النادي الملكي إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
ويبقى كاكا آخر برازيلي يحرز الجائزة المرموقة، وذلك عام 2007 حين كان يدافع عن ألوان ميلان الإيطالي.
ومن جهته، حل نيمار ثالثاً في أفضل نتيجة له، وذلك عامي 2015 و2017، عندما كان يدافع عن ألوان برشلونة، بعدما جاء خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين تبادلا الفوز بالكرة الذهبية في حينها.

نيمار
رافينيا
محمد صلاح
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©