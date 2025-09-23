النصر يرحب باستضافة سلة أندية العرب بـ«قلعة العميد»



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، يستضيف العميد البطولة العربية لكرة السلة للرجال في نسختها الـ37، التي ستقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 6 أكتوبر على صالة راشد بن حمدان بمقر النادي في دبي.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً عربياً تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق: النصر الإماراتي، حمص الفداء السوري، شعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي. أما المجموعة الثانية فتضم: الأنطوني اللبناني، أهلي طرابلس الليبي، المنامة البحريني، والكويت الكويتي. وجاء العربي القطري على رأس المجموعة الثالثة إلى جانب كاظمة الكويتي، السيب العُماني، والميناء اليمني. فيما ضمت المجموعة الرابعة: الحكمة اللبناني، الوحدة السوري، البشائر العُماني، والريان القطري.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن بالغ شكره وتقديره إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة للبطولة، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل امتداداً لدعمه اللامحدود لمسيرة النادي، وتجسيداً لرؤيته الحكيمة في ترسيخ مكانة النصر كصرح رياضي عريق وواجهة مشرّفة للرياضة الإماراتية.

وأضاف: «النصر يفتخر باستضافة هذا الحدث العربي الكبير على أرضه، ونعد الجميع بأن البطولة ستُقام على مستوى عالٍ من حيث التنظيم، بما يليق بمكانة دولة الإمارات وريادتها في استضافة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية».

من جانبه، ثمّن عبدالرزاق السيد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، الرعاية الكريمة للشيخ راشد بن حمدان للبطولة، مؤكداً أن جميع اللجان التنظيمية بالنادي تعمل على قدم وساق لضمان نجاح الاستضافة.

وأضاف الهاشمي: «يولي مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اهتماماً خاصاً بالبطولة منذ أن تم إسناد شرف استضافتها إلى نادي النصر، حيث يتابع المجلس بشكل يومي أعمال اللجنة المنظمة واللجان الفرعية التي تبذل جهداً كبيراً لضمان إنجاح الحدث. كما يحرص المجلس على الاطلاع المستمر على تقارير سير العمل لمتابعة الجهود المبذولة وتذليل أي عقبات، بما يضمن أن تظهر البطولة بصورة استثنائية تليق بمكانة النادي ودولة الإمارات».