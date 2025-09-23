حمدان بن مبارك: قرعة البطولة الأغلى توحي بمنافسة قوية



أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة «أن نتائج قرعة كأس رئيس الدولة للموسم 2025-2026 تحمل في طياتها كل سمات المنافسة القوية والمثيرة»، مشيراً إلى أن البطولة الأغلى مناسبة مهمة من مناسبات المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، وهي أبرز البطولات المحلية التي تحظى بمتابعة محلية وخارجية.

وثمن معالي رئيس الاتحاد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة لكرة القدم، خاصة كأس رئيس الدولة التي تسجل نجاحات فنية وجماهيرية وإعلامية، وقال معاليه: «نتائج القرعة تمنح فرق الأندية فرصاً متساوية للتحضير للمباريات، لذا نأمل أن نرى عروضاً فنية مبهرة تسّر الخاطر وتسعد عشاق اللعبة. نحن على ثقة أن الجمهور سيحّول مباريات البطولة إلى متعة كروية، وصولاً إلى النهائي الأغلى الذي يُقام في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي. نؤكد من جديد، أن الكأس الغالية أكثر من منافسة كروية، بل هي مناسبة اجتماعية تبرز فيها الروح الوطني، معززة بتراث الإمارات العريق المبني على قيم التسامح والتعايش».

وأشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك بجهود فريق العمل الذي أخرج القرعة بصورة تليق بالحدث، شاكراً شركاء الاتحاد والأندية، ومتمنياً التوفيق للفرق المشاركة في البطولة.