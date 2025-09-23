الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قرعة متوازنة لدور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

قرعة متوازنة لدور الـ 16 لكأس رئيس الدولة
23 سبتمبر 2025 20:41
  •  

معتز الشامي – مصطفى الديب (أبوظبي)
أوقعت قرعة دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 49، فريق شباب الأهلي حامل اللقب وأكثر الفرق تتويجاً برصيد 11 لقباً، في مواجهة البطائح على ملعب استاد خالد بن محمد بإمارة الشارقة، بينما يلتقي الشارقة أمام المتأهل الثاني من تصفيات أندية دوري الدرجة الأولى، وجنبت القرعة باقي الفرق الكبيرة والمرشحة للقب والمتوجين السابقين بأغلى البطولات، ما جعل الدور الأول من البطولة متوازنا بشكل كبير، حيث غابت عنه «النهائيات المبكرة»، بينما سيقام النهائي على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وتقام قرعة جديدة للأدوار النهائية من البطولة بداية من ربع النهائي، ثم نصف النهائي.
وجرت مراسم القرعة مساء اليوم، بمنارة السعديات في أبوظبي، بحضور أعضاء اتحاد الكرة، يتقدمهم عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومختلف وسائل الإعلام بالدولة، فيما قدم حفل القرعة الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، بمشاركة محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.
وأسفرت باقي النتائج عن مواجهة الجزيرة في ملعبه أمام عجمان، بينما سيخوض كلباء ديربي من نوع خاص أمام خورفكان في ملعبه، أما العين فسيلتقي أمام المتأهل الأول من دوري الأولى في ملعبه، بينما سيلتقي الوصل أمام دبا الفجيرة، والوحدة يلتقي الظفرة على استاد آل نهيان، كما سيلتقي النصر أمام بني ياس على استاد آل مكتوم، وكانت مسابقة كأس رئيس الدولة انطلقت بمباريات تمهيدي فرق الدرجة الأولى.
من جانبه، تمنى عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن تظهر أندية البطولة بأفضل صورة، لتواصل المنافسة بقوة على لقب البطولة الأغلى، وتابع: «نتمنى التوفيق لجميع الفريق المشاركة في المسابقة الأعلى والأغلى، والتي يوليها اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً، لأنها تحظى بالرعاية من القيادة الرشيدة ويتابعها الجمهور بشغف، والكأس الغالية دائماً حاضرة في أحاديث الأسرة والمدرسة والجامعة وفي الداخل والخارج،بسبب تأثيرها على الأجيال الجديدة في الاثارة والتشويق الذي يرافق المباريات».
 وشدد الشامسي على أن القرعة جاءت متوازنة بالفعل، حيث تغيب عنها مواجهات الديربيات ولقاءات القمة منذ دور الـ 16 ولكن لا يعني ذلك أنها لن تحدث مفاجآت.
من ناحية أخرى، قدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة الشكر لجميع الحضور وقال: «من هنا نبدأ السير نحو نهائي البطولة الغالية، القرعة تقام ومنتخبنا يستعد للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وكنا قد أطلقنا منذ أيام حملة «حلم وطن» الخاصة بإسناد المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونريد أن تستمر الحملة والتكاتف من أجل تحقيق الحلم المرجو والتأهل إلى كأس العالم 2026».

أخبار ذات صلة
348 ألف مستفيد من حملة «العين تستاهل»
شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام البطائح
كأس رئيس الدولة
قرعة كأس رئيس الدولة
اتحاد الكرة
شباب الأهلي
البطائح
العين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©