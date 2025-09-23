ردود فعل واسعة لقرعة دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة



أبوظبي (الاتحاد)

توالت ردود فعل الأندية عقب نهاية قرعة دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة التي سحبت اليوم في منارة السعديات، وأجمع إداريو الأندية والمسؤولون على طموحاتهم في الصعود إلى منصة التتويج ومعانقة اللقب الغالي.

وأعرب رودريجو مينديز المدير الرياضي لنادي العين عن رضاه عن أداء الفريق واللاعبين والمدرب في المباريات التي خاضها الزعيم حتى الآن، وقال على هامش المشاركة في قرعة دور الـ16 من أغلى الكؤوس: «طموحاتنا عالية في التتويج بكل المسابقات التي نشارك فيها، خاصة البطولة الغالية كأس رئيس الدولة، كما أننا نسعى للفوز في كل مباراة والسعي للوصول إلى نهائي البطولة».

يذكر أن العين شارك في نهائي البطولة 15 مرة، توج باللقب 7 مرات أعوام 1999، 2001، 2005، 2006، 2009، 2014، 2018، وحل وصيفاً في 8 مرات أعوام 1979، 1981، 1990، 1994، 1995، 2007، 2016، 2023.

عبد العزيز هيكل: التتويج بالكأس الغالية مختلف

اعترف هيكل عبد العزيز لاعب شباب الأهلي السابق والبطائح الحالي بأن التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة يختلف عن جميع البطولات المحلية، وتابع: «تختلف البطولة اختلافاً كلياً لأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، والفوز بهذه الكأس الغالية إنجاز عظيم في حد ذاته».

أضاف: البطائح فريق طموح ونتمنى أن نكون أول فريق يتوج بالبطولة، كما أن الطموح حق مشروع لكل الأندية والجميع يسعى للتتويج ومعانقة منصات التتويج، يذكر أن هيكل عبد العزيز توج بالكأس الغالية مع شباب الأهلي أكثر من مرة، في موسم 2018-2019 وموسم 2020-2021.



العبدولي: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في الكأس

أكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول بدبا الفجيرة أن البطولة تعتبر الأغلى بالنسبة لكل رياضي، وتابع: «البطولة الأغلى حلم كل لاعب وكل رياضي وكل ناد»، وعن طموحات دبا في البطولة قال: «كفريق نطمح للوصول إلى المباراة النهائية، المباريات صعبة والبطولة صعبة لكن من يريد التتويج بها فعليه أن يواجه كل المنافسين.

وتابع: كل الفرق قوية بالنسبة لنا، لا يوجد فريق ضعيف في البطولة، وطموحاتنا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، نحلم بالوصول إلى النهائي، فكرة القدم لا تعترف بالمستحيل.

مساعد مدرب الوصل: كنا نتوقع مواجهات أكثر صعوبة

أكد فيصل الطاهري مساعد مدرب الوصل أن مباراة دبا في دور الـ 16 من أغلى البطولات، ستكون صعبة، لأنها مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، لكن خبرات الوصل سيكون لها عامل هام في هذه المباريات والتأهل للوصول إلى أبعد نقطة.

وأضاف: «بالأمانة كنا نتوقع مواجهات صعبة في الدور الحالي، لكنها قرعة متوازنه، والفرق ستقدم أعلى مستوى وهناك صعوبة للجميع من أجل الوصول إلى النهائي»، وتابع: «الوصل في المباريات الماضية، مع ضغط المباريات، يحصل على الثلاث نقاط، ومع مزيد من الانسجام سيقدم المستوى المطلوب، وهذا مسألة وقت».