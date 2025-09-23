الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

محمد الشرقي يطلع على خطط اتحاد المصارعة

محمد بن حمد الشرقي خلال استقباله حمدان بن سعيد بن طحنون (وام)
24 سبتمبر 2025 02:06

الفجيرة (وام)

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أمين عام اتحاد المصارعة، على إنجازات الاتحاد، ومشاركاته الإقليمية والدولية، وأجندة الموسم على صعيد بطولات المصارعة المقبلة للاتحاد.
وتعرّف سموه، خلال اللقاء، على إنجازات ومشاركات إمارة الفجيرة في منافسات رياضة المصارعة، عبر تحقيق 44 ذهبية، و26 فضية، و52 برونزية في البطولات المحلية خلال عام 2025، بمشاركة أكثر من 70 لاعباً من الإمارة، وبتمثيل بارز لأندية الفجيرة (الفجيرة، مربح ودبا).
وأكّد سموه، ضرورة توجيه الاهتمام بتطوير رياضة المصارعة، ومواصلة تنظيم البطولات الإقليمية والدولية التي تعزز انتشارها واستقطاب الرياضيين لتحقيق نتائج مشرفة في منافساتها.
وأشار سموه، إلى التزام حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بشأن قطاع الرياضة، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مختلف البطولات، ودورها في تعزيز منظومة القطاع الرياضي وتطويره، ومواكبة رؤية الإمارات في هذا المجال.
من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، أن إمارة الفجيرة تُعد رصيداً استراتيجياً، يعزز منظومة المصارعة الوطنية، شاكراً سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لخطط وإنجازات اتحاد الإمارات للمصارعة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يعزي في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
محمد الشرقي: تطوير المؤسسات التعليمية وخلق منظومة متكاملة
محمد الشرقي
اتحاد المصارعة
المصارعة
حمدان بن سعيد
الفجيرة
