الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستعد لجولة الفجيرة

نخبة من أفضل اللاعبين تشارك في البطولة (من المصدر)
24 سبتمبر 2025 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

اعلن اتحاد الجوجيتسو انطلاق منافسات الجولة السابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «بدون البدلة»، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي، يومَي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة واسعة من أبرز الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.
تشهد هذه الجولة الإعلان عن بطل منافسات فئة «بدون البدلة»؛ إذ يتنافس عدد من الأندية والأكاديميات المرشّحة لنيل اللقب، وسط توقعات بأن تكون المنافسة على أشدها بين نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي العين للجوجيتسو، وأكاديمية MOD، لاسيَّما أن هذه الأندية تصدّرت المراكز الثلاثة الأولى منذ انطلاق المنافسات.
وتشهد الجولة على مدى يومين العديد من النزالات، حيث يخصص اليوم الأول لمنافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما يتضمّن اليوم الثاني نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.
وبهذه المناسبة، أكَّد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة أكثر من مجرد ساحة منافسة، بل هي مدرسة حقيقية لصقل مهارات الأجيال الصاعدة، وتعزيز جاهزية مختلف الفئات.
وقال: «تتطلّب منافسات فئة (بدون البدلة) مستوى أعلى من المهارة والمرونة، إذ لا يستند اللاعب إلى زي يمنحه أفضلية في السيطرة، بل يعتمد على التكتيك وسرعة الحركة وحسن تقدير الموقف. وقد أثبتت الجولات الماضية أن الفرق الأكثر قدرة على التحول السريع بين الدفاع والهجوم هي التي نجحت في حصد المزيد من النقاط».
وأضاف: «خلال هذه الجولة سيتم تحديد البطل في فئة (بدون البدلة) بعد مشوار طويل من المنافسات، على أن يكون التتويج الرسمي لبطلَي منافسات فئتَي (البدلة) و(بدون البدلة) خلال الجولة الأخيرة في أبوظبي منتصف شهر أكتوبر».
وتواصل البطولة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الفعاليات الرياضية ضمن أجندة الجوجيتسو على مستوى الدولة، حيث تجمع بين التنافس الرياضي القوي ونشر قيم الانضباط والاحترام وروح الفريق بين اللاعبين، فضلاً عن دورها كمنصة مجتمعية للتفاعل والتواصل بين الأسر والعائلات ومحبّي رياضة الجوجيتسو.

