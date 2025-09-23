شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام البطائح

معتز الشامي، مصطفى الديب (أبوظبي)



أوقعت قرعة دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 49، فريق شباب الأهلي حامل اللقب وأكثر الفرق تتويجاً برصيد 11 لقباً، في مواجهة البطائح على ملعب استاد خالد بن محمد بإمارة الشارقة، بينما يلتقي الشارقة أمام المتأهل الثاني من تصفيات أندية دوري الدرجة الأولى، وجنبت القرعة بقية الفرق الكبيرة والمرشحة للقب والمتوجين السابقين بأغلى البطولات، مما جعل الدور الأول من البطولة متوازناً بشكل كبير، حيث غابت عنه «النهائيات المبكرة»، بينما سيقام النهائي على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وتقام قرعة جديدة للأدوار النهائية من البطولة بداية من ربع النهائي، ثم نصف النهائي.

وجرت مراسم القرعة بمنارة السعديات في أبوظبي، بحضور أعضاء اتحاد الكرة، يتقدمهم عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومختلف وسائل الإعلام بالدولة، فيما قدم حفل القرعة الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، بمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

وأسفرت بقية النتائج عن مواجهة الجزيرة في ملعبه أمام عجمان، بينما سيخوض كلباء ديربي من نوع خاص أمام خورفكان في ملعبه، أما العين فسيلتقي أمام المتأهل الأول من دوري الأولى في ملعبه، بينما سيلتقي الوصل أمام دبا الفجيرة، والوحدة يلتقي الظفرة على استاد آل نهيان، كما سيلتقي النصر أمام بني ياس على استاد آل مكتوم، وكانت مسابقة كأس رئيس الدولة انطلقت بمباريات تمهيدي فرق الدرجة الأولى.

من جانبه، تمنى عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن تظهر أندية البطولة بأفضل صورة، لتواصل المنافسة بقوة على لقب البطولة الأغلى، وتابع: «نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في المسابقة الأعلى والأغلى، والتي يوليها اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً، لأنها تحظى بالرعاية من القيادة الرشيدة ويتابعها الجمهور بشغف، والكأس الغالية دائماً حاضرة في أحاديث الأسرة والمدرسة والجامعة، وفي الداخل والخارج، بسبب تأثيرها على الأجيال الجديدة في الإثارة والتشويق الذي يرافق المباريات».

وشدد الشامسي على أن القرعة جاءت متوازنة بالفعل، حيث تغيب عنها مواجهات الديربيات ولقاءات القمة منذ دور الـ 16 ولكن لا يعني ذلك أنها لن تحدث مفاجآت.

من ناحية أخرى، قدم محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة الشكر لجميع الحضور، وقال: «من هنا نبدأ السير نحو نهائي البطولة الغالية، القرعة تقام ومنتخبنا يستعد للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وكنا قد أطلقنا منذ أيام حملة (حلم وطن) الخاصة بإسناد المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونريد أن تستمر الحملة والتكاتف من أجل تحقيق الحلم المرجو والتأهل إلى كأس العالم 2026».