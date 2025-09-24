ريال مدريد يعزز صدارة «الليجا» برباعية ليفانتي

مدريد (د ب أ)

فاز ريال مدريد على مضيفه ليفانتي 4 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني فرانكو ماستنانتونو، والفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن ملاحقه برشلونة قبل اكتمال منافسات الجولة، بينما يمتلك ليفانتي 4 نقاط فقط في المركز الـ16.

وقدم ريال مدريد أداءً مميزاً، فرض فيه أفضليته على منافسه بشكل كبير واستطاع أن يكون دائم الخطورة على مرمى الحارس ماثيو ريان.

واعتمد هذه المرة المدرب تشابي ألونسو على البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل أساسي، بعد مشاركة غير منتظمة للاعب منذ بداية الموسم تحت قيادته.

وكافأ فينيسيوس مدربه بتسجيله الهدف الأول بطريقة رائعة بعدما توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة في غفلة من الدفاع والحارس، لتسكن الشباك في الدقيقة 28 معلنة عن تقدم ريال مدريد.

الفريق الضيف واصل العزف المنفرد وأهدر لاعبوه بعض الفرص السانحة للتسجيل. لكن بعد 10 دقائق فقط من هدف فينيسيوس، صنع النجم البرازيلي هدفاً ثانياً، لزميله الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك راين.

مضاعفة التقدم لم تمنع ليفانتي من محاولة العودة في النتيجة، لكن الفريق صاحب الضيافة لم تتسن له الكثير من الفرص الخطيرة.

ومع بداية الشوط الثاني استغل ليفانتي الهدوء النسبي في أداء الريال، واستطاع أن يسجل الهدف الثاني عن طريق إيتا إيونج الذي تابع كرة عرضية من جهة اليمين إلى داخل شباك الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 54.

ورد الريال سريعاً بعدما بدأ الفرنسي كيليان مبابي في محاولة تعزيز أرقامه التهديفية المميزة منذ بداية الموسم.

واستطاع مهاجم باريس سان جيرمان السابق، أن يسجل هدف ريال الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه، إثر إعاقة بعد محاولته المراوغة بالكرة.

وإذا كان مبابي قد فشل في تقديم لمحة مهارية في لقطة المرور بالكرة فقط عوض ذلك بتنفيذ مميز للركلة الجزائية، حيث لعب الكرة بطريقة "بانينكا" لتتهادى إلى شباك الحارس الذي اختار زاويته اليسرى، بينما سجل النجم الفرنسي في منتصف الشبكة. ثم عاد مبابي بعد دقيقتين فقط ليترجم تمريرة زميله التركي أردا جولير إلى هدف رابع، بعدما تسلم الكرة ومر بسرعته ليتفوق على المدافعين ثم يراوغ الحارس ويسدد مباشرة في الشباك. بهذا الانتصار الكبير رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي لعب 5 مباريات فقط وتنتظره مباراة في نفس الجولة (السادسة)، مساء الخميس ضد ريال أوفييدو.