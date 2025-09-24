الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيراميدز بطل القارات الثلاث بالفوز على أهلي جدة

بيراميدز بطل القارات الثلاث بالفوز على أهلي جدة
24 سبتمبر 2025 09:07

جدة (د ب أ)

توج فريق بيراميدز المصري بكأس القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، بالتغلب على مضيفه أهلي جدة السعودي بنتيجة 3 / 1. يدين بيراميدز بهذا الفوز لمهاجمه الكونغولي، فيستون ماييلي، الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 21 و71 و75 من المباراة، التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.
وسجل المهاجم الإنجليزي، إيفان توني، الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.
وأبقى بيراميدز كأس هذه البطولة بين أحضان الأندية المصرية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي 3 / صفر في النسخة الأولى بالعام الماضي.
وكان الفريق المصري تأهل لمواجهة الأهلي بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، بنتيجة 3 / صفر في مباراة الدور التمهيدي التي أقيمت بالقاهرة.
وسيلعب بيراميدز بطل أفريقيا مباراته القادمة في كأس القارات يوم 13 ديسمبر المقبل، منتظراً الفائز من كأس ديربي الأميركتين بين كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية الذي سيحدد لاحقاً.
وحقق بيراميدز أيضاً اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في العام الماضي 2024 ودوري أبطال أفريقيا هذا العام 2025.

بيراميدز
أهلي جدة
الأهلي
