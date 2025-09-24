الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكاراتيه يوزع الحقائب الإدارية ويُعيد هيكلة اللجان

اتحاد الكاراتيه يوزع الحقائب الإدارية ويُعيد هيكلة اللجان
24 سبتمبر 2025 10:14

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
سبينوس: استراتيجية «الرزوقي» تسهم في الارتقاء بـ «كاراتيه آسيا»
الرزوقي رئيساً لاتحاد الكاراتيه

عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعه الأول للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وتم خلاله توزيع الحقائب الإدارية على المجلس الجديد، وإعادة هيكلة اللجان العاملة بالاتحاد، حيث تم تعيين راشد عبد المجيد آل علي نائباً أول للرئيس، رئيساً للجنة المنتخبات، والمهندس مروان سنكل نائباً ثانياً للرئيس، والمهندس حميد شامس أميناً عاماً، والدكتور عبد الله البادي أميناً عاماً مساعداً، رئيساً للجنة الإعلامية ولجنة الاستراتيجية والمستقبل، ولجنة التسويق والاستثمار، مع تعيين محمد حربوك الشحي مديراً مالياً، وإبراهيم النعيمي رئيساً للجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئيساً للجنة المرأة، وأحمد سالم نائباً لرئيس لجنة المنتخبات، والخبير محمد عباس رئيساً للجنة الفنية ولجنة الاختبارات، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيساً للجنة الحكام، وأحمد ناصر الحرازي رئيساً للجنة التنظيم.
وأقر المجلس خلال الاجتماع المشاركة في تصفيات باريس المؤهلة إلى بطولة العالم للكاراتيه للكبار، في الفترة من 17- 19 أكتوبر المقبل بفرنسا، وبطولة التضامن الإسلامي يومي 11-12 نوفمبر المقبل بالسعودية، إضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للكاراتيه للكبار «حال التأهل»، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27- 30 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس كذلك استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين في إمارة الفجيرة خلال شهر فبراير 2026.
وحث اللواء الرزوقي رؤساء اللجان على سرعة تشكيل فرق العمل وبدء مهامهم، مشيداً بالدور المنتظر من الجميع في خدمة رياضة الكاراتيه، وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً.

 

اتحاد الكاراتيه
ناصر عبد الرزاق الرزوقي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©