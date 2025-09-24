الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يدشن غداً النسخة 37 من «عربية السلة»

النصر يدشن غداً النسخة 37 من «عربية السلة»
24 سبتمبر 2025 10:42

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
بيراميدز بطل القارات الثلاث بالفوز على أهلي جدة
الأهلي يعبر «الحدود» لمواجهة الزمالك في الديربي

تنطلق غداً "الخميس" النسخة رقم 37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، والمقامة في ضيافة نادي النصر على صالة راشد بن حمدان بدبي بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر منافساتها حتى يوم 6 أكتوبر المقبل.
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، تضم الأولى النصر ممثلاً للسلة الإماراتية، حمص الفداء السوري، شعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي، أما المجموعة الثانية فتضم الأنطوني اللبناني، أهلي طرابلس الليبي، المنامة البحريني، والكويت الكويتي، وجاء العربي القطري (حامل اللقب)، على رأس المجموعة الثالثة إلى جانب كاظمة الكويتي، السيب العُماني، والميناء اليمني، فيما ضمت المجموعة الرابعة: الحكمة اللبناني، الوحدة السوري، البشائر العُماني، والريان القطري.
وتقام غداً 4 مباريات تبدأ بلقاء الكويت مع أهلي طرابلس، في الثانية ظهراً، تليها النصر مع شعب حضرموت، ثم القادسية مع حمص الفداء، وتجمع المباراة الرابعة والأخيرة بين المنامة والأنطوني اللبناني.
تأتي الأندية المصرية في مقدمة الفرق التي حققت اللقب بواقع 11 مرة منها 7 مرات لفريق الاتحاد السكندري، و3 مرات لمصلحة نادي الجزيرة، ومرة واحدة للنادي الأهلي، ويعتبر فريق الاتحاد هو أكثر الأندية العربية تتويجاً بهذا اللقب منذ أن انطلقت هذه البطولة في 1978، فيما فازت بها أندية لبنانية 9 مرات، بواقع 5 مرات لمصلحة الرياضي، وثنائىة من نصيب فريق الحكمة، ومرة واحدة لكل من بيروت وهومنتمن، و3 مرات لتونس بواقع ثنائية للنجم الساحلي ومرة لنادي الملعب، ومرتان من نصيب سوريا لكل من الجلاء والاتحاد، ومرتان للعراق من نصيب نادي الرشيد، ومثلهما لقطر لكل من الريان والعربي، ومرتان من نصيب ليبيا لفريق أهلي بني غازي.
وفاز فريق الشارقة بلقب هذه البطولة في 2011، وهو النادي الإماراتي الوحيد الذي توج بهذا اللقب العربي، ومرة واحدة لفريق اتحاد البناء الجزائري، والاتحاد السعودي، وزين الأردني، والكويت الكويتي.

الاتحاد السكندري
النصر
الأهلي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©