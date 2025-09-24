النصر يدشن غداً النسخة 37 من «عربية السلة»

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق غداً "الخميس" النسخة رقم 37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، والمقامة في ضيافة نادي النصر على صالة راشد بن حمدان بدبي بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر منافساتها حتى يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، تضم الأولى النصر ممثلاً للسلة الإماراتية، حمص الفداء السوري، شعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي، أما المجموعة الثانية فتضم الأنطوني اللبناني، أهلي طرابلس الليبي، المنامة البحريني، والكويت الكويتي، وجاء العربي القطري (حامل اللقب)، على رأس المجموعة الثالثة إلى جانب كاظمة الكويتي، السيب العُماني، والميناء اليمني، فيما ضمت المجموعة الرابعة: الحكمة اللبناني، الوحدة السوري، البشائر العُماني، والريان القطري.

وتقام غداً 4 مباريات تبدأ بلقاء الكويت مع أهلي طرابلس، في الثانية ظهراً، تليها النصر مع شعب حضرموت، ثم القادسية مع حمص الفداء، وتجمع المباراة الرابعة والأخيرة بين المنامة والأنطوني اللبناني.

تأتي الأندية المصرية في مقدمة الفرق التي حققت اللقب بواقع 11 مرة منها 7 مرات لفريق الاتحاد السكندري، و3 مرات لمصلحة نادي الجزيرة، ومرة واحدة للنادي الأهلي، ويعتبر فريق الاتحاد هو أكثر الأندية العربية تتويجاً بهذا اللقب منذ أن انطلقت هذه البطولة في 1978، فيما فازت بها أندية لبنانية 9 مرات، بواقع 5 مرات لمصلحة الرياضي، وثنائىة من نصيب فريق الحكمة، ومرة واحدة لكل من بيروت وهومنتمن، و3 مرات لتونس بواقع ثنائية للنجم الساحلي ومرة لنادي الملعب، ومرتان من نصيب سوريا لكل من الجلاء والاتحاد، ومرتان للعراق من نصيب نادي الرشيد، ومثلهما لقطر لكل من الريان والعربي، ومرتان من نصيب ليبيا لفريق أهلي بني غازي.

وفاز فريق الشارقة بلقب هذه البطولة في 2011، وهو النادي الإماراتي الوحيد الذي توج بهذا اللقب العربي، ومرة واحدة لفريق اتحاد البناء الجزائري، والاتحاد السعودي، وزين الأردني، والكويت الكويتي.