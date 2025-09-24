الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شنغهاي للأساتذة» تعيد ديوكوفيتش إلى منافسات التنس

«شنغهاي للأساتذة» تعيد ديوكوفيتش إلى منافسات التنس
24 سبتمبر 2025 10:46

شنغهاي (رويترز)

أخبار ذات صلة
ألكاراز يتوقع عودة قوية لسينر بعد فلاشينج ميدوز
فريتز يقود فريق العالم إلى استعادة لقب كأس ليفر

قال منظمو بطولة شنغهاي للأساتذة، إن نوفاك ديوكوفيتش سيعود لمنافسات التنس، في البطولة المقررة الشهر المقبل، في أول مسابقة ينافس فيها منذ هزيمته في قبل نهائي أميركا المفتوحة على يد كارلوس ألكاراز.
وفاز اللاعب الصربي بالبطولة أربع مرات، وسيشارك في القرعة الرئيسة للمرة 14 في مسيرته، إذ يتطلع لإنهاء الموسم بقوة بعد خروجه من البطولات الأربع الكبرى على يد ألكاراز المصنف الأول عالمياً، ويانيك سينر المصنف الثاني عالمياً.
وقال منظمو بطولة شنغهاي على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد عاد. سيعود ديوكوفيتش الفائز بالبطولة أربع مرات إلى شنغهاي هذا العام».
وعانى ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في مواجهة الثنائي الجديد المهيمن على تنس الرجال في الموسمين الماضيين، لكنه قال في نيويورك إن المباريات التي تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات تمنحه فرصة أفضل للتفوق عليهما.
وبلغ اللاعب الصربي المخضرم «38 عاماً» المباراة النهائية في شنغهاي العام الماضي، وخسر أمام سينر بمجموعتين متتاليتين.
وتقام نسخة هذا العام بين الأول و12 أكتوبر.

كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
فلاشينج ميدوز
ديوكوفيتش
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©