«شنغهاي للأساتذة» تعيد ديوكوفيتش إلى منافسات التنس

شنغهاي (رويترز)

قال منظمو بطولة شنغهاي للأساتذة، إن نوفاك ديوكوفيتش سيعود لمنافسات التنس، في البطولة المقررة الشهر المقبل، في أول مسابقة ينافس فيها منذ هزيمته في قبل نهائي أميركا المفتوحة على يد كارلوس ألكاراز.

وفاز اللاعب الصربي بالبطولة أربع مرات، وسيشارك في القرعة الرئيسة للمرة 14 في مسيرته، إذ يتطلع لإنهاء الموسم بقوة بعد خروجه من البطولات الأربع الكبرى على يد ألكاراز المصنف الأول عالمياً، ويانيك سينر المصنف الثاني عالمياً.

وقال منظمو بطولة شنغهاي على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد عاد. سيعود ديوكوفيتش الفائز بالبطولة أربع مرات إلى شنغهاي هذا العام».

وعانى ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في مواجهة الثنائي الجديد المهيمن على تنس الرجال في الموسمين الماضيين، لكنه قال في نيويورك إن المباريات التي تحسم على أساس الأفضل في ثلاث مجموعات تمنحه فرصة أفضل للتفوق عليهما.

وبلغ اللاعب الصربي المخضرم «38 عاماً» المباراة النهائية في شنغهاي العام الماضي، وخسر أمام سينر بمجموعتين متتاليتين.

وتقام نسخة هذا العام بين الأول و12 أكتوبر.