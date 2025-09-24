الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بأمر السلطات الإسبانية.. طريق برشلونة إلى كامب نو لا يزال مغلقاً

بأمر السلطات الإسبانية.. طريق برشلونة إلى كامب نو لا يزال مغلقاً
24 سبتمبر 2025 11:18

مدريد (رويترز)

قال نادي برشلونة إن السلطات رفضت منحه الضوء الأخضر للعودة إلى ملعب كامب نو، لخوض مباراة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام ريال سوسيداد، بسبب بعض المشاكل المتعلقة بالسلامة والأمن في الملعب الذي تم تجديده.
وكان برشلونة يأمل في العودة لخوض مباريات على ملعب كامب نو بسعة مخفضة «27 ألف متفرج»، لكنه فشل في الحصول على التصاريح اللازمة من مجلس مدينة برشلونة.
وبدلاً من ذلك، سيستضيف برشلونة المباراة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك، حيث لعب الفريق خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025، مع تأخر أعمال تجديد ملعب كامب نو الآن تسعة أشهر عن الموعد المحدد.
وقال رئيس الحماية المدنية سيباستيا ماساج في اجتماع مجلس المدينة: «رصدنا بعض الجوانب التي تحتاج إلى إصلاح ولها تأثير على سلامة وأمن الملعب».
واضطر برشلونة لبدء مشواره في الدوري الإسباني على ملعب يوهان كرويف في مجمع التدريب الخاص به، حيث حضر ستة آلاف مشجع فقط مباراته أمام بلنسية في 14 سبتمبر، بعد أن تسبب حفل للمغني بوست مالون في تدهور حالة أرضية ملعب لويس كومبانيس.
وقال برشلونة في بيان: «يعمل النادي حالياً على التعديلات الجديدة التي أطلعنا عليها المجلس اليوم».
ويوم الجمعة الماضي، أعلن النادي الكتالوني أيضاً، أن مباراته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، في الأول من أكتوبر ستقام على ملعب لويس كومبانيس.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخراً بخمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، لكنه لعب خمس مباريات مقابل ست مباريات لريال.

