الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوارب الشراعية 22 قدماً» يدشن موسم «دبي البحري»

«القوارب الشراعية 22 قدماً» يدشن موسم «دبي البحري»
24 سبتمبر 2025 11:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«دبي البحري» يعتمد برنامج الفعاليات في الموسم الجديد

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من سباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً، والذي يقام يوم السبت المقبل، ويدشن انطلاقة الموسم الجديد للنادي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من نخبة النواخذة والمتسابقين، الذين يرسمون سنوياً أروع لوحات التنافس على شواطئ دبي الخلابة.
ويتيح النادي خدمة التسجيل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي dimc.ae، لتوفير الوقت والجهد على المشاركين، من خلال إتمام كافة إجراءات تسجيل المحمل والرقم الخاص به وتفاصيل المالك والنوخذة، وفئات المشاركين للبحارة، إذ سيكون السباق مخصصاً لفئتي الناشئين لمواليد 2009 إلى 2017، والشباب لمواليد 2004 إلى 2017، على أن لا يقل عدد الطاقم عن 3.
كما قام النادي بتعميم ونشر تعليمات سباق القوارب الشراعية فئة 22، والتي تشمل كافة الجوانب الخاصة باللوائح والنظم، وإبلاغ المتسابقين، والمشاركة والتسجيل، وخط سير السباق والإحداثيات، ونقطة التجمع، وإجراءات البداية وخط النهاية، والنتائج، والاعتراضات، والمخالفات والعقوبات، وإرشادات وتعليمات ومعدات السلامة، والفحص الفني، وزوارق الإسناد والقطر، والحفاظ على البيئة والمواصفات الفنية وغيرها من الأحكام العامة، التي تضمن الشفافية والدقة في جميع إجراءات السباق، وفق أعلى المعايير التي يقوم بالإشراف عليها فريق التنظيم الخاص من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بخبراته المتراكمة.
ورحب محمد حارب، المدير التنفيذي للنادي، بجميع المشاركين في سباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يمثل باكورة منافسات الموسم الجديد 2025-2026، الذي سيكون زاخراً بالفعاليات من السباقات والمهرجات والكرنفالات البحرية المتنوعة والشاملة لمختلف التخصصات، وقال: «يتطلع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى تعزيز جهوده التي تتواصل على مدار عقود من الزمن، من أجل دعم وتطوير الرياضات البحرية في دبي والدولة، وتحقيق الغايات التي تشكل حجر الأساس، وهي توفير منصة لأبناء المجتمع لممارسة مختلف الرياضات البحرية والحفاظ على إرث الآباء والأجداد، مع الحرص على تقديم أقوى المستويات والتنافس من أجل تحقيق أفضل النتائج في جميع الفعاليات التي تضمها روزنامة الموسم الحالي».
وأكد حارب، اعتماد جميع الإجراءات الفنية واللوائح التنظيمية للسباق، وتطبيقها وفق أدق التفاصيل لمراعاة الجهود والتحضيرات الكبيرة التي قام بها المشاركون من أجل تقديم أعلى المستويات، لتكتمل جميع هذه التفاصيل معاً في تقديم سباق يعكس قوة سباقات القوارب الشراعية في الدولة، ويتيح الفرصة للجماهير الحاضرة في موقع السباق أو عبر منصات وسائل التواصل، للتعرف على قوة وروعة هذا النوع من الرياضات البحرية العريقة.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
القوارب الشراعية
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©