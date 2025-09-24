نيمار ينتقد ترتيب الكرة الذهبية والسبب رافينيا

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

أبدى النجم البرازيلي نيمار امتعاضه من حصول مواطنه رافينيا على المركز الخامس في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب خلال الموسم، معتبراً أن لاعب برشلونة الإسباني يستحق أفضل من ذلك.

وعلق مهاجم سانتوس البالغ 33 عاماً في منشور على إنستجرام على صورة تظهر ترتيب العشرة الأوائل، بعد حفل الاثنين الذي نال فيه مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي الكرة الذهبية، قائلاً: «رافينيا خامساً، يا لها من مهزلة!».

وقدم رافينيا موسماً رائعاً مع برشلونة وساهم في قيادته لإحراز الثلاثية المحلية والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 34 هدفاً مع 25 تمريرة حاسمة في 57 مباراة ضمن كافة المسابقات، لكنه وجد نفسه خامساً في التصويت على الكرة الذهبية خلف ديمبلي وزميله في برشلونة الإسباني لامين جمال والبرتغالي فيتينيا (سان جيرمان) والمصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

وارتفعت الأصوات العام الماضي في البرازيل بعدما مُنِحت الكرة الذهبية للاعب الوسط الإسباني رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) على حساب نجم «سيليساو» وريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، رغم الدور الذي لعبه البرازيلي في قيادة النادي الملكي إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ويبقى كاكا آخر برازيلي يحرز الجائزة المرموقة، وذلك عام 2007 حين كان يدافع عن ألوان ميلان الإيطالي.

ومن جهته، حل نيمار ثالثاً في أفضل نتيجة له، وذلك عامي 2015 و2017، عندما كان يدافع عن ألوان برشلونة، بعدما جاء خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين تبادلا الفوز بالكرة الذهبية في حينها.