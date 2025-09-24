3 مدربين في «قائمة البدلاء».. أموريم في مهب الريح!

معتز الشامي (أبوظبي)

حدد مانشستر يونايتد قائمة مختصرة من 3 مدربين لخلافة روبن أموريم، إذا قرر الشياطين الحمر إقالة المدرب البرتغالي، بحسب التقارير، وأعطى الفوز الأخير لليونايتد على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أموريم مساحة صغيرة للتنفس، رغم أن بعض المشجعين والخبراء يعتقدون أنها إقالة مدرب مانشستر يونايتد مجرد مسألة وقت.

ويحصل أموريم على ما يزيد قليلاً على نقطة واحدة في كل مباراة، منذ توليه المسؤولية خلفاً للهولندي إريك تين هاج في بداية الموسم الماضي، وسيتعين عليه الاستمرار في الحصول على نتائج إيجابية للحفاظ على وظيفته.

وكشف تقرير الأسبوع الماضي أن السير جيم راتكليف، الشريك المالك لنادي مانشستر يونايتد، أبلغ أموريم في اجتماع أن النتائج يجب أن تتحسن مع ضرورة التأهل لأوروبا هذا الموسم.

وجهز مانشستر يونايتد قائمة مختصرة من 3 مدربين، ليحل أحدهم محل أموريم، بينما يضعون اللمسات الأخيرة على التحضيرات وراء الكواليس حال قرروا إقالة المدرب البرتغالي، بحسب موقع Football Insider.

وتشمل قائمة المرشحين؛ النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، والإسباني أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، والبرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام، وأصبح جلاسنر أول مدرب في تاريخ كريستال بالاس يفوز بلقب كبير، بعدما قاد الفريق إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، كما أضاف لقب درع المجتمع إلى خزانة الكؤوس، بعد التغلب على ليفربول بركلات الترجيح في أغسطس.

ويدخل جلاسنر في العام الأخير من عقده مع كريستال بالاس، في حين يقدم إيراولا عملاً رائعاً مع بورنموث، رغم خسارته معظم لاعبيه الأساسيين هذا الصيف، فيما يمتلك ماركو سيلفا لديه الخبرة في إدارة عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، وقام بعمل جيد للغاية مع فولهام.

وأنفق الشياطين الحمر أموالاً طائلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد فشلهم في الحصول على الألقاب والتأهل الأوروبي خلال موسم 2024/25، لكنهم اقتصروا على فوزين في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق الموسم الجديد، وخرجوا من كأس كاراباو على يد فريق جريمسبي تاون من الدرجة الرابعة.