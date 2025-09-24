الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بند سري» في عقد كين يقربه من العودة إلى «البريميرليج»

«بند سري» في عقد كين يقربه من العودة إلى «البريميرليج»
24 سبتمبر 2025 11:42

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية.. للكبار فقط!
رومينيجه: أنا وهونيس سر عودة بايرن إلى المسار الصحيح

تتزايد احتمالات عودة هاري كين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل، بفضل بند سري في عقده، وفقاً لتقارير ألمانية، ويلعب قائد منتخب إنجلترا مع بايرن ميونيخ منذ عامين، ويمتد عقده حتى عام 2027، لكن التساؤلات تُثار الآن حول مستقبله في النادي، حيث سجل المهاجم الهداف 98 هدفاً في 103 مباريات مع بايرن منذ انضمامه من توتنهام في صيف 2023.
ولعب كين دوراً محورياً في فوز النادي بالدوري الألماني، وكأس السوبر الألماني، وبدأ موسم 2025/2026 بأداء باهر، مسجلاً 13 هدفاً في 7 مباريات فقط. ورغم تعبيره عن رضاه عن الحياة في بافاريا، حيث يقيم مع زوجته كيت وأطفالهما الأربعة، إلا أن شائعات عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة. 
ويعود ذلك تحديداً إلى رغبة كين في تحطيم رقم الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر القياسي البالغ 260 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج هاري إلى 47 هدفاً فقط.
وتشير التقارير إلى أن العملاق الألماني يدرك أن كين ربما لا يمدد عقده بعد انتهاء عقده الحالي، نظراً لطموحاته غير المحققة في إنجلترا، حيث فشل في الفوز بأي لقب، ووفقاً لصحيفة «بيلد»، يوجد بند في عقده مع بايرن يسهل هذه الصفقة. ويزعم التقرير أن كين يمكنه مغادرة بايرن مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل، شريطة إخطار النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
لكن اتخاذ مثل هذا القرار ربما يكون صعباً بالنسبة لكين، الذي يسعى مرة أخرى للفوز بالألقاب تحت قيادة فينسنت كومباني. ولا يبدو أن كين، الذي يقدم أداءً رائعاً مع بايرن، ويشعر بالسعادة في حياته الأسرية، يسعى للانتقال إلى أي ناد آخر.
وقال كين عن تجربته في ألمانيا: «الحياة جميلة. لقد كانت تجربة رائعة حتى الآن، أستمتع بوقتي هنا، وعائلتي تستمتع بذلك، كما تعلمون، أعتقد أنه في كرة القدم، وفي الحياة، لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل. أما أنا، فأنا سعيد للغاية هنا في ميونيخ»، ومع استمرار كين في تسجيل الأهداف، فمن المرجح أن يحاول بايرن ميونيخ إقناعه بالتوقيع على تمديد العقد، ما يضع حداً لأي تكهنات حول مستقبله.

هاري كين
بايرن ميونيخ
توتنهام
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©