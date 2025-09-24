«بند سري» في عقد كين يقربه من العودة إلى «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

تتزايد احتمالات عودة هاري كين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف المقبل، بفضل بند سري في عقده، وفقاً لتقارير ألمانية، ويلعب قائد منتخب إنجلترا مع بايرن ميونيخ منذ عامين، ويمتد عقده حتى عام 2027، لكن التساؤلات تُثار الآن حول مستقبله في النادي، حيث سجل المهاجم الهداف 98 هدفاً في 103 مباريات مع بايرن منذ انضمامه من توتنهام في صيف 2023.

ولعب كين دوراً محورياً في فوز النادي بالدوري الألماني، وكأس السوبر الألماني، وبدأ موسم 2025/2026 بأداء باهر، مسجلاً 13 هدفاً في 7 مباريات فقط. ورغم تعبيره عن رضاه عن الحياة في بافاريا، حيث يقيم مع زوجته كيت وأطفالهما الأربعة، إلا أن شائعات عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة.

ويعود ذلك تحديداً إلى رغبة كين في تحطيم رقم الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر القياسي البالغ 260 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج هاري إلى 47 هدفاً فقط.

وتشير التقارير إلى أن العملاق الألماني يدرك أن كين ربما لا يمدد عقده بعد انتهاء عقده الحالي، نظراً لطموحاته غير المحققة في إنجلترا، حيث فشل في الفوز بأي لقب، ووفقاً لصحيفة «بيلد»، يوجد بند في عقده مع بايرن يسهل هذه الصفقة. ويزعم التقرير أن كين يمكنه مغادرة بايرن مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل، شريطة إخطار النادي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لكن اتخاذ مثل هذا القرار ربما يكون صعباً بالنسبة لكين، الذي يسعى مرة أخرى للفوز بالألقاب تحت قيادة فينسنت كومباني. ولا يبدو أن كين، الذي يقدم أداءً رائعاً مع بايرن، ويشعر بالسعادة في حياته الأسرية، يسعى للانتقال إلى أي ناد آخر.

وقال كين عن تجربته في ألمانيا: «الحياة جميلة. لقد كانت تجربة رائعة حتى الآن، أستمتع بوقتي هنا، وعائلتي تستمتع بذلك، كما تعلمون، أعتقد أنه في كرة القدم، وفي الحياة، لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل. أما أنا، فأنا سعيد للغاية هنا في ميونيخ»، ومع استمرار كين في تسجيل الأهداف، فمن المرجح أن يحاول بايرن ميونيخ إقناعه بالتوقيع على تمديد العقد، ما يضع حداً لأي تكهنات حول مستقبله.