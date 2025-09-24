التشكيلة الهجومية الأغلى في العالم.. ريال مدريد يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

ينظر إلى المهاجمين على أنهم أهم اللاعبين في الملعب، غالباً ما يطلب منهم الفوز بالمباريات، ويعد تسجيل الأهداف أصعب ما في كرة القدم، ولهذا السبب يتقاضى المهاجمون رواتب طائلة، ويهيمن المهاجمون بانتظام على عناوين الصحف والجوائز الفردية في نهاية الموسم.

ولأكثر من عقد، كان كريستيانو رونالدو (5) وليونيل ميسي (8) أبرز لاعبي جيلهما، حيث تقاسما 13 لقباً من جوائز الكرة الذهبية.

وتنفق الأندية مليارات الدولارات كل صيف لتعزيز خط هجومها، حيث كان التعاقد الأغلى هذا الصيف هو استحواذ ليفربول على ألكسندر إيزاك مقابل 145 مليون يورو، من نيوكاسل، ولكن أي الأندية تمتلك أغلى تشكيلة هجومية في العالم؟.

يعد ريال مدريد الفريق الأغلى في العالم بقيمة 1.4 مليار يورو، كما يمتلك أيضاً أثمن تشكيلة مهاجمين. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لخط هجوم الفريق الإسباني الذي يتكون من 7 لاعبين 553 مليون يورو، ويُعد كيليان مبابي أغلى لاعب في الفريق بقيمة 180 مليون يورو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بقيمة إجمالية لمهاجميه السبعة تبلغ 525 مليون يورو، بينما يُعد إيرلينج هالاند النجم الأغلى في سيتي بقيمة 180 مليون يورو، ويأتي أرسنال في المركز الثالث، بقيمة إجمالية 439 مليون يورو، حيث عزز ميكيل أرتيتا صفوفه الهجومية هذا الصيف بضم فيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي.

ويحتل باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، المركز الرابع، بقيمة 408 ملايين يورو، ويكمل برشلونة قائمة الخمسة الأوائل بقيمة 400 مليون جنيه، حيث يُعد لامين يامال أغلى لاعب في العالم بقيمة 200 مليون يورو.

وليس من المستغرب وجود 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن العشرة الأوائل، حيث يحتل ليفربول (329 مليون يورو)، وتشيلسي (323 مليون يورو) المركزين السادس والسابع على التوالي.

ويكمل قائمة العشرة الأوائل العملاق البافاري بايرن ميونيخ في المركز الثامن بـ 317 مليون يورو، يليه أتليتكو مدريد بـ 310 ملايين جنيه، ويغلق مانشستر يونايتد القائمة في المركز العاشر بـ 265 مليون يورو، ويعد جالطة سراي التركي أعلى نادٍ خارج الدوريات الخمسة الكبرى، حيث جاء في المركز السادس عشر بقيمة 253 مليون يورو.

لاعبو خط الهجوم // القيمة الإجمالية

1- ريال مدريد: 7 // 553 مليون يورو

2-مانشستر سيتي: 7 // 525 مليون يورو

3-أرسنال: 8 // 439 مليون يورو

4-باريس سان جيرمان: 7 // 408 ملايين يورو

5-برشلونة: 6 // 400 مليون يورو

6- ليفربول: 5 // 329 مليون يورو

7- تشيلسي: 10 // 323 مليون يورو

8- بايرن ميونيخ: 5 // 317 مليون يورو

9-أتلتيكو مدريد: 9 // 310 ملايين يورو

10-مانشستر يونايتد: 6 // 265 مليون يورو