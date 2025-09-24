الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
يونايتد يعزز صفوفه في «الأولى» بصفقة مزدوجة مع فيراري ونيم

24 سبتمبر 2025 12:51

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
واصل نادي يونايتد خطواته اللافتة في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لموسم دوري الدرجة الأولى 2024-2025، بإتمام صفقتين بارزتين، حيث تعاقد مع المدافع الإيطالي جيان ماركو فيراري (33 عاماً)، والدولي السنغالي مصطفى نيم (30 عاماً) لاعب الارتكاز القادم من بافوس القبرصي.
ويمتلك فيراري مسيرة طويلة في «الكالتشيو» الإيطالي، حيث لعب لبارما، سامبدوريا وساسولو، كما سبق أن استُدعي إلى قائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، وشارك مع «الآتزوري» في مباراة ودية أمام سان مارينو بتاريخ 28 مايو 2021.
من جانبه، يمثّل نيم إضافة مهمة لوسط يونايتد، بخبرته الدولية وتجربته الاحترافية المتنوعة، حيث يُتوقع أن يُشكل ركيزة أساسية في خط الوسط، بجانب الصفقات الجديدة الأخرى.
وقدّم النادي لاعبيه الجدد بطريقة مميزة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو ظهر فيه فيراري داخل أحد معارض السيارات في دبي، انسجاماً مع لقبه الشهير، بمشاركة روبرتو باروني مساعد المدرب، روبرتو دي بيليس مدرب اللياقة، كريس بول مدير مبيعات شركة فيرست موتور، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنادي، الحارس الدولي المولدوفي السابق إيلي سيبانو.
وتأتي هذه التعاقدات لتؤكد جدية مشروع يونايتد، الذي خطف الأنظار في الميركاتو الحالي بضم السويسري هاريس سيفيروفيتش نجم الوصل والنصر السابق، إلى جانب صفقات محلية بارزة شملت طارق أحمد، حسين عباس، وسالم خيري.
أما الخطوة الأهم في مشروع النادي، فتمثلت في التعاقد مع الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو مدرباً للفريق، في محطة وصفها سيبانو بأنها «ليست مجرد بحث عن اسم كبير، بل استثمار طويل المدى يستهدف صناعة فريق منافس قادر على ترك بصمته في كرة الإمارات».

