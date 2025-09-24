غانم الهاجري: لقب كأس العالم للقدرة إضافة جديدة للإنجازات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اتحاد الفروسية والسباق، أن فوز دولة الإمارات، ممثلة في الفارس راشد محمد عتيق المهيري بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، في مدينة بوفتيا الرومانية، بمشاركة فرسان يمثلون 28 دولة، يعد محطة جديدة ومميزة في سجل إنجازات الدولة في بطولات الفروسية العالمية.

وقال الدكتور غانم الهاجري أمين السر العام لاتحاد الفروسية: الفوز باللقب، يعد تتويجاً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة للفروسية، وتمكين فرسان وفارسات دولة الإمارات من المهارات التنافسية لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، وأوضح: «إن ما تحقق في مونديال القدرة برومانيا، يضع فروسية الإمارات في الصدارة العالمية، ويرسخ ريادتها المرموقة في هذه الرياضة».

وتوجه بالتهنئة إلى الفارس البطل راشد محمد عتيق المهيري، على مستواه المميز، ومثابرته في جميع مراحل السباق، وحرصه على رفع علم دولة الإمارات في منصة التتويج، كما أثنى على أداء بقية الفرسان، وهم راشد أحمد صغير الكتبي، وعيسى عبد الله عيسى، وعلي عبد الله الفلاسي، وماجد جمال بن كريشان المهيري، مشيراً في الوقت بالجهود المميزة للإسطبلات والمدربين في إعداد الفرسان، وتجهيزهم للمنافسة العالمية.

ونوه بدعم ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، لمشاركة فرسان الإمارات في البطولات العالمية، وتوفير جميع متطلبات تميزهم، وصولاً للقب الثامن على مستوى الفردي للمرة الخامسة على التوالي.