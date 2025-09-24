الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«القوى البارالمبية» جاهز للمشاركة في مونديال نيودلهي

«القوى البارالمبية» جاهز للمشاركة في مونديال نيودلهي
24 سبتمبر 2025 13:00

دبي (الاتحاد) 
يستعد منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، التي تقام في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر المقبل.
ويخوض كل من محمد الكعبي، ذكره الكعبي، نورة الكتبي، مريم الزيودي، أحمد جاسم، ومحمد عثمان منافسات البطولة برئاسة جمعة النعيمي، وتحت إشراف الجهازين الفني والإداري، بعد فترة إعداد مكثفة شملت معسكراً تدريبياً في تونس، خلال الفترة من 1 إلى 19 سبتمبر، وذلك استعداداً لهذه المحطة العالمية المهمة.
وأكد صالح الرياحي، المدير الفني لمنتخب ألعاب القوى البارالمبية، أن المعسكر الإعدادي في تونس مثّل محطة أساسية في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، بدنياً وفنياً وذهنياً، من خلال برامج تدريبية مكثفة شملت الجوانب الفنية والبدنية.
وأضاف الرياحي أن فترة الإعداد ساهمت في تعزيز الانسجام بين اللاعبين واللاعبات، ورفع مستويات التركيز والجاهزية، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية تبعث على التفاؤل بظهور قوي في بطولة العالم، وتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة رياضة أصحاب الهمم الإماراتية.
وأشار إلى أن الجهاز الفني حرص على معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت في المشاركات السابقة، والعمل على تطوير الجوانب الفردية لكل لاعب ولاعبة، مؤكداً ثقته في قدرة المنتخب على المنافسة، والوصول إلى منصات التتويج.

