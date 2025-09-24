الإمارات تشارك في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية



عمان (وام)

يشارك منتخب الرياضات الإلكترونية في منافسات الدوري العربي الذي ينظمه الاتحاد العربي، بالتعاون مع الاتحاد الأردني، ضمن 18 فريقاً موزعة على أربع مجموعات، والتي تبدأ الخميس، وتستمر يومين، وغادرت بعثة المنتخب إلى الأردن، وتضم اللاعبين سلطان راشد وعلياء الشامسي في لعبة «Tekken 8»، وسعيد اليماحي في منافسات كرة القدم الإلكترونية.

وترأس البعثة سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، ويضم الجهاز الإداري مريم الشامسي وسليمان النقبي.

وتأتي المشاركة في إطار جهود اتحاد الرياضات الإلكترونية لدعم اللاعبين، وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.