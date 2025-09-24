الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تشارك في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية

الإمارات تشارك في الدوري العربي للرياضات الإلكترونية
24 سبتمبر 2025 13:03


عمان (وام)
يشارك منتخب الرياضات الإلكترونية في منافسات الدوري العربي الذي ينظمه الاتحاد العربي، بالتعاون مع الاتحاد الأردني، ضمن 18 فريقاً موزعة على أربع مجموعات، والتي تبدأ الخميس، وتستمر يومين، وغادرت بعثة المنتخب إلى الأردن، وتضم اللاعبين سلطان راشد وعلياء الشامسي في لعبة «Tekken 8»، وسعيد اليماحي في منافسات كرة القدم الإلكترونية.
وترأس البعثة سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، ويضم الجهاز الإداري مريم الشامسي وسليمان النقبي.
وتأتي المشاركة في إطار جهود اتحاد الرياضات الإلكترونية لدعم اللاعبين، وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار ذات صلة
إسرائيل تغلق معبر الكرامة حتى «إشعار آخر»
«تريندز» يشارك في «منتدى عوالم الصراع» بالأردن
الرياضات الإلكترونية
جمعية الرياضات الإلكترونية
الأردن
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©