الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يحيى الغساني يرعى «باز إي سبورت» للرياضة الإلكترونية

يحيى الغساني يرعى «باز إي سبورت» للرياضة الإلكترونية
24 سبتمبر 2025 13:08

أبوظبي (الاتحاد)
وقّع يحيى الغساني، نجم المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، اتفاقية تمتد لثلاثة مواسم كاملة، ليُصبح بموجبها الراعي الرياضي الرسمي لفريق باز إي سبورت، الفريق المتخصص في مجال الرياضات الإلكترونية والتابع لمجموعة باز ستيشن.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جيدة في مسيرة الرياضات الإلكترونية الإماراتية، إذ تمنح فريق باز إي سبورت استقراراً استراتيجياً على مدى ثلاثة مواسم متتالية، بما يعزز مكانته كأحد أبرز الفرق الاحترافية في المنطقة، ويؤكد على قوة الشراكة بين رموز الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية.
وتُجسد هذه الشراكة التكامل المتزايد بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية في الإمارات. 
وجرت مراسم التوقيع بحضور اللاعب يحيى الغساني، وعبد الله بن باز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة باز ستيشن، ومحمد الشامسي، عضو مجموعة باز ستيشن، وجاسم الشحيمي، المدير العام للفريق، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الرياضي.
من جهته، قال يحيى الغساني: «انضمامي لفريق باز إي سبورت كراعٍ رياضي هو إيمان كامل بقدرات شبابنا في الميادين الجديدة، ورغبة في أن أكون جزءاً من رحلتهم نحو التميز والإنجاز. هذه الشراكة تجسّد أيضاً رؤيتي في الاستثمار بالقطاع الإبداعي، ودعمي للشباب الإماراتي ليكون حاضراً بقوة في الرياضات الإلكترونية محلياً وعالمياً». 
فيما قال عبد الله بن باز: «يشرفنا أن يكون النجم يحيى الغساني الراعي الرياضي الرسمي لفريق باز إي سبورت. وجود شعاره إلى جانب شعار الفريق يمثل قيمة مضافة كبرى، ويُجسد رؤية باز ستيشن في دعم الرياضة الإلكترونية وتمكين المواهب الوطنية ضمن القطاع الإبداعي الذي تضعه دبي والإمارات في صميم أولوياتها المستقبلية».

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام البطائح
قرعة متوازنة لدور الـ 16 لكأس رئيس الدولة
يحيى الغساني
شباب الأهلي
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©