يحيى الغساني يرعى «باز إي سبورت» للرياضة الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع يحيى الغساني، نجم المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، اتفاقية تمتد لثلاثة مواسم كاملة، ليُصبح بموجبها الراعي الرياضي الرسمي لفريق باز إي سبورت، الفريق المتخصص في مجال الرياضات الإلكترونية والتابع لمجموعة باز ستيشن.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جيدة في مسيرة الرياضات الإلكترونية الإماراتية، إذ تمنح فريق باز إي سبورت استقراراً استراتيجياً على مدى ثلاثة مواسم متتالية، بما يعزز مكانته كأحد أبرز الفرق الاحترافية في المنطقة، ويؤكد على قوة الشراكة بين رموز الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية.

وتُجسد هذه الشراكة التكامل المتزايد بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية في الإمارات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور اللاعب يحيى الغساني، وعبد الله بن باز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة باز ستيشن، ومحمد الشامسي، عضو مجموعة باز ستيشن، وجاسم الشحيمي، المدير العام للفريق، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الرياضي.

من جهته، قال يحيى الغساني: «انضمامي لفريق باز إي سبورت كراعٍ رياضي هو إيمان كامل بقدرات شبابنا في الميادين الجديدة، ورغبة في أن أكون جزءاً من رحلتهم نحو التميز والإنجاز. هذه الشراكة تجسّد أيضاً رؤيتي في الاستثمار بالقطاع الإبداعي، ودعمي للشباب الإماراتي ليكون حاضراً بقوة في الرياضات الإلكترونية محلياً وعالمياً».

فيما قال عبد الله بن باز: «يشرفنا أن يكون النجم يحيى الغساني الراعي الرياضي الرسمي لفريق باز إي سبورت. وجود شعاره إلى جانب شعار الفريق يمثل قيمة مضافة كبرى، ويُجسد رؤية باز ستيشن في دعم الرياضة الإلكترونية وتمكين المواهب الوطنية ضمن القطاع الإبداعي الذي تضعه دبي والإمارات في صميم أولوياتها المستقبلية».