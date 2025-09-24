300 لاعب يرسمون لوحة «أبوظبي الدولية للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الجودو استعداداته الفنية والتنظيمية لانطلاقة بطولة أبوظبي الدولية الأولى للجودو، بعد غدٍ السبت، بالصالة الرئيسة بمقره في بني ياس، وذلك في افتتاح موسمه الجديد 2025 - 2026 كأولى البطولات الدولية التي ينظمها بصالته الجديدة، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم التحدي الجديد الذي يقام برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الذي رحب بالمشاركين كافة، واطمأن على الاستعدادات التي تضمن خروج البطولة بشكل يتناسب مع بداية الموسم الجديد والمشاركة المتميزة.

وتشهد انطلاقة الموسم الجديد مشاركة 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات يمثلون 23 دولة في مقدمتهم أبطال الإمارات، وعددهم 120 لاعباً ولاعبة على مستوى الفردي، بجانب أبطال البحرين، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، العراق، سوريا، إيران، أوزبكستان، طاجيكستان، كازاخستان، تركمنستان، أذربيجان، روسيا، الهند، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وإيطاليا.

وستكون بداية منافسات البطولة بفئة الناشئين من (الذكور) و(الإناث)، وخصص اليوم الثاني للبطولة لفئات الرجال والناشئات (الإناث).

ويأتي هذا في وقت فرغت فيه اللجنة الفنية المشرفة من إجراءات الميزان للمشاركين كافة من الجنسين، وفقاً للجدول الزمني للبطولة، ما ساهم في اكتمال الترتيبات لانطلاقة الجولة الافتتاحية للبطولة، وسط ترقب لعشاق اللعبة، حيث تقرر الدخول مجاناً لمنافسات البطولة.

وستقوم اللجنة الفنية في الاتحاد لهذا القطاع برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد وطاقم الاتحاد الفني للمنتخبات بمتابعة منافسات البطولة لرصد أبرز اللاعبين لدعم المنتخبات الوطنية المختلفة، حيث يستعد الاتحاد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب (البحرين 2025) التي تقام في المنامة، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.