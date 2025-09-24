دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«الاتحاد للطيران» شريكان لدوري السلة الأوروبي



مراد المصري (أبوظبي)

بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران، وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج»، تصبحان بموجبها الراعيين الرئيسيين للدوري لمدة أربع سنوات مقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية، وتُسلط هذه الشراكة الشاملة الضوء على أبوظبي، وتقدمها لما يزيد على 90 مليون من مشجعي الدوري الأوروبي لكرة السلة حول العالم، كما أنها تُعد سابقة تاريخية في الرياضة الأوروبية، ونقطة تحول فارقة في تطور الحقوق التجارية للدوري.

وفي إطار هذه الاتفاقية التي أقيمت مراسمها في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس بأبوظبي، أصبحت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«الاتحاد للطيران» رسمياً الشريكين الرئيسيين لبطولات الدوري، والشريكيّن المُقدِّميّن لنهائيات المربع الذهبي.

وستحظى العلامات التجارية للراعيين بحضور بارز ضمن مختلف منافسات الدوري، بما في ذلك كأس أوروبا، من خلال اللوحات الإعلانية داخل الملاعب، والبث المباشر، وعلى قمصان جميع الأندية المشاركة في الدوري، وستتبادل شعارات «حياكم في أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» الظهور على قمصان الفرق على مدى السنوات الأربع المقبلة، لضمان حضور إعلامي متكافئ لكلتا الشريكين.

وتمتد الشراكة أيضاً إلى المجال الرقمي، حيث سيتم دمج شعاري «حياكم في أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» بشكل بارز ضمن مختلف المنصات الرقمية التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة، إلى جانب إنتاج محتوى حصري مشترك يُبرز هوية الشريكين وقيمهما، كما سيستمتع المشجعون بقائمة غنية من الأنشطة والتجارب المُلهمة لإثراء تفاعلهم، وتوسيع نطاق انتشار البطولة دولياً، وتقريب الجمهور من عالم كرة السلة.

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُشكل هذه الشراكة مع الدوري الأوروبي لكرة السلة و«الاتحاد للطيران» خطوة استراتيجية مُهمة تُعزز حضور أبوظبي على الخريطة العالمية، وتُرسخ مكانتها كمركز نابض بالحياة لجمهور كرة السلة حول العالم. ويتجاوز تأثير الرياضة نطاق الملاعب، حيث تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنشيط الحركة السياحية واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية للفعاليات الكبرى. وتُشكل هذه الشراكة إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجيتنا السياحية 2030، لما لها من دور محوري في زيادة أعداد زوارنا، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مُفضلة للسياحة والثقافة والرياضة».

من جانبه، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»: تمثل اليوروليج قمة كرة السلة الأوروبية، ونحن متحمسون لدعم هذا الحدث الرياضي الاستثنائي إلى جانب شريكنا الاستراتيجي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال شبكتنا العالمية، نربط أبوظبي بالعالم، ويتيح لنا هذا التعاون الوصول إلى جماهير جديدة تشاركنا قناعتنا بأن أروع التجارب تتحقق عندما نعبر الحدود ونكتشف آفاقًا جديدة.

وقال باوليوس موتيجوناس، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج»: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة التي تجسد طموحاتنا لتطوير كرة السلة وتوطيد الروابط العالمية من خلال الرياضة. ونسعى بالتعاون مع «حياكم في أبوظبي» و«الاتحاد للطيران» إلى تقديم تجارب لا تُنسى لمشجعينا، بالتزامن مع تعزيز الحضور الدولي للدوري».

ويتوسع الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج» في موسم 2025/2026 ليضم 20 فريقاً، مرحباً بأندية جديدة من بينها نادي دبي لكرة السلة، وتنطلق منافساته في 30 سبتمبر الجاري، فيما تُقام مباريات المربع الذهبي والنهائي الحاسمة في مايو 2026 في العاصمة اليونانية أثينا.