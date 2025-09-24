الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تستضيف سلسلة تاريخية من مباريات كرة القدم للسيدات بتنظيم الفيفا

24 سبتمبر 2025 15:18


دبي (وام)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، إقامة سلسلة مباريات ودية تاريخية لكرة القدم للسيدات تحت شعار «فيفا يوحد»، في دبي خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر المقبل، بمشاركة 4 منتخبات هي الإمارات، وليبيا، وتشاد، والمنتخب النسائي للاجئات الأفغانيات.
وتأتي هذه المباريات ضمن سلسلة مباريات ودية للسيدات ينظمها الفيفا تحت شعار «فيفا يوحّد»، بهدف تعزيز دمج المرأة في كرة القدم ودعم المنتخبات النسائية الناشئة. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن يُتوج باللقب المنتخب الأكثر حصداً للنقاط.
وتشكّل البطولة أول ظهور رسمي للمنتخب النسائي للاجئات الأفغانيات في منافسات دولية، ضمن مبادرة يقودها «فيفا» لتعزيز حق النساء والفتيات في ممارسة كرة القدم ودعم أحلامهن الرياضية.
ويخوض المنتخب الإماراتي بقيادة المدربة الهولندية فيرا باو المنافسات على أرضه، في حين تسعى منتخبات تشاد وليبيا لتسجيل أول حضور في تصنيف الاتحاد الدولي للكرة النسائية. وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن إتاحة الفرصة لكل النساء للعب كرة القدم أولوية للفيفا وركيزة أساسية في مستقبل اللعبة، مشيراً إلى أن هذه المباريات الودية تمثل رمزاً للأمل والتقدم للنساء حول العالم.
ووجه إنفانتينو شكره إلى اتحاد الكرة القدم استضافة هذه السلسلة.

