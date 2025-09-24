الدورة الرياضية العمالية تضيء «الشمعة السابعة» بـ 14 لعبة



دبي (الاتحاد)

تنطلق، الأحد المقبل، النسخة السابعة من الدورة الرياضية العمالية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتتواصل حتى 30 يونيو 2026، بمشاركة آلاف العمال من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات يتنافسون في 19 بطولة تشمل 14 لعبة رياضية متنوعة، وتقام في مختلف مناطق دبي.

وتوفر الدورة فعاليات رياضية تلبي مختلف الثقافات والهوايات والقدرات البدنية للعمال، حيث تشمل 14 لعبة رياضية من أبرزها: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، مصارعة الذراعين، شد الحبل، اليوغا، الريشة الطائرة، السباحة، الكريكت، الماراثون، الثرو بول، والدراجات الهوائية. كما تتضمن الفعاليات مناسبات وطنية وعالمية مثل اليوم الوطني الإماراتي، عيد الفطر، اليوم العالمي لليوغا، اليوم العالمي للعمال، وعيد الأضحى.

وتفتتح منافسات الدورة ببطولة الريشة الطائرة للرجال والسيدات، والتي تُقام في الصالة الرياضية بملاعب دلسكو وتستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 32 فريقاً يمثلون مختلف الشركات العاملة في دبي.

وتشهد الدورة في نسختها السابعة توسعاً غير مسبوق في أعداد الألعاب الرياضية والمشاركين ومدة المنافسات، حيث تمتد على مدار 10 أشهر، وزيادة عدد الألعاب إلى 14 بعد إضافة مسابقات الماراثون والدراجات الهوائية، كما ارتفع عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، مما يتيح فرصة أكبر للشركات وموظفيها للمشاركة. وتوزع البطولات على مواقع متعددة داخل بيئة عمالية متميزة تشمل مناطق سكن العمال في دبي.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يتوافق مع رؤية المجلس.

وتُقام الدورة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة من أبرزها شرطة دبي، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم المبادرات المجتمعية الموجهة للعمال.