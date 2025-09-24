بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة تنطلق 29 سبتمبر بمشاركة 8 أندية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة أبوظبي، في صالة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة، منافسات النسخة الثانية من بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف اتحاد السلة، وتنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة جلوبال أكتيف سبورتس.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من الأندية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تأكدت مشاركة كل من: الوحدة والظفرة والشارقة بطل الدوري (الإمارات)، الرياضي بطل الدوري والشانفيل (لبنان)، تي أن تي وصيف بطل دوري المحترفين (الفلبين)، أستانا بطل الدوري (كازاخستان)، القرين (الكويت).

وتُعد البطولة محطة مهمة للفرق المشاركة لإطلاق تحضيراتها الجدية للموسم الجديد، سواء على صعيد المنافسات المحلية، أو الاستحقاقات الإقليمية المؤهلة إلى البطولات القارية، بما يتيح للفرق فرصة مثالية للاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة ولاعبين محترفين.

وفي هذا السياق، أكد عبدالله سالم الجنيبي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق لاستضافة نسخة مميزة من البطولة، مشيراً إلى أنها فرصة كبيرة للأندية للتحضير الجاد لمنافسات الموسم المقبل.

وقال الجنيبي: «نرحب بجميع الفرق في العاصمة أبوظبي للمشاركة في هذه البطولة الدولية، حيث اعتاد نادي الوحدة على تنظيم بطولات كبرى تضم أندية قوية وعريقة على مستوى الوطن العربي. كما تمثل البطولة فرصة لتوطيد العلاقات الرياضية مع الأندية المشاركة من لبنان والكويت والفلبين وكازخستان».

وبحسب نظام البطولة، سيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى: الرياضي بيروت وتي أن تي الفلبيني والشارقة والظفرة، وتضم الثانية الوحدة واستانا والشانفيل والقرين، على أن يلعب كل فريق ثلاث مباريات في الدور الأول. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل النسخة الثانية من البطولة.

وتقام مباريات الدور الأول من البطولة حسب التالي:

وتفتتح البطولة بإقامة 4 مباريات تجمع بين القرين وأستانا الساعة، الوحدة والشانفيل، الرياضي والظفرة، ويختتم اليوم بمباراة تي أن تي مع الشارقة.وستكون التذاكر متاحة أمام الجمهور عبر موقع تيكت ماستر، كما تنقل المباريات على شاشة قناة أبوظبي الرياضية، وتؤكد هذه الاستضافة مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، بفضل الدعم الكبير من مجلس أبوظبي الرياضي والبنية التحتية المتطورة التي تعزز قدرتها على استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.