الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أجندة حافلة ببطولات الجوجيتسو حتى نهاية العام تتصدرها «عالمية المحترفين»

أجندة حافلة ببطولات الجوجيتسو حتى نهاية العام تتصدرها «عالمية المحترفين»
24 سبتمبر 2025 17:04

 
أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الجوجيتسو أجندة حافلة بالبطولات، التي ينظمها داخل الدولة، ويشارك فيها أيضاً خارج الدولة، خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام الحالي، اذ تتصدر هذه المنافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة والمقررة في نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا.
ويشهد ختام شهر سبتمبر الحالي تنظيم منافسات الجولة السابعة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو والمقررة في الفجيرة يومي 27، و28 سبتمبر، وتختتم في شهر أكتوبر المقبل منافسات النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد، إذ تقام النهائيات في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، على مدار أيام 10، و11، و12 أكتوبر، فيما يشهد أكتوبر أيضاً المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، والمقررة خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.
وفي شهر نوفمبر المقبل تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ17 المشهد، إذ تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر في مبادلة أرينا، كما يشارك «الجوجيتسو الإمارات» خلال نوفمبر أيضاً في منافسات بطولة العالم والمقررة في تايلاند خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، وكذلك دورة ألعاب التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية يومي 17، و18 نوفمبر.
ويشهد شهر ديسمبر المقبل نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تقام في مبادلة أرينا على مدار يومي السبت والأحد 6 و7 ديسمبر، فيما تستضيف مدينة العين منافسات بطولة MMA يومي السبت والأحد 13، و14 ديسمبر، وتختتم مشاركات اتحاد الجوجيتسو خلال العام الجاري بالمشاركة في منافسات دورة ألعاب الخليج العربي الإقليمية، والتي تقام في العين أيضاً على مدار أيام 19,20، و21 ديسمبر.

أخبار ذات صلة
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تستعد لجولة الفجيرة
نجوم الجوجيتسو: كأس رئيس الدولة الأقوى على الساحة المحلية
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
بطولات الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©