«مشاغبو روما» في قبضة الشرطة الفرنسية

باريس(أ ب)

ألقت قوات الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 100 مشجع في مدينة نيس، قبل مواجهة فريقي روما ونيس في الدوري الأوروبي لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. واندلع شجار عنيف مساء أمس الثلاثاء، حيث تم رشق عناصر الشرطة بأشياء مختلفة، بينما أفادت تقارير أن جماهير نادي نيس الفرنسي استفزت جماهير روما الإيطالي بهتافات من بينها: «لا يوجد في روما سوى لاتسيو»، في إشارة إلى الغريم التقليدي لروما في العاصمة الإيطالية.

وأفادت التقارير أن جماهير الفريقين لم تشتبك مباشرة، إذ لم يتمكنوا من اختراق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة. وجاء في بيان صادر عن محافظة المنطقة: «تم نشر قوة تضم أكثر من 200 عنصر، من بينهم وحدتان متحركتان، في وسط مدينة نيس منذ يوم أمس، لمنع أي إخلال بالنظام العام، وقد تم اعتقال 102 شخص تم التعرف عليهم على أنهم من مشجعي روما المتطرفين، وكان بحوزتهم أسلحة».

وأضاف البيان:«تم احتجاز هؤلاء الأفراد... وتمت مصادرة جميع الأسلحة التي عثر عليها. وأسهم التدخل السريع لقوات الأمن في منع وقوع أي إصابات جسدية أو أضرار مادية».

وأضافت محافظة إقليم الألب-ماريتيم أن قوات الأمن، بالزي الرسمي والمدني، سيتم تعبئتها بأعداد أكبر مساء اليوم الأربعاء، حيث سيشارك أكثر من 400 عنصر أمني، وذلك «لضمان حضور واضح ورادع في المدينة».

ويستضيف نيس فريق روما في أليانز ريفيرا في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الأوروبي.