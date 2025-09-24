الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قميص لابا كودجو بمليون درهم في «مزاد المحترفين»

قميص لابا كودجو بمليون درهم في «مزاد المحترفين»
24 سبتمبر 2025 19:07

معتز الشامي (أبوظبي)
أغلقت رابطة المحترفين الإماراتية المزاد، الذي أطلقته على قميص لابا كودجو هداف نادي العين «التاريخي»، والذي شهد تسجيله للهدف 125 مع «الزعيم» في دوري أدنوك للمحترفين، على مبلغ مليون درهم.
وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت عن عرض القميص الذي ارتداه لابا كودجو في مباراة العين وخورفكان من الجولة الرابعة، والذي شهد تسجيله «هاتريك» ووصوله إلى 125 هدفاً خلال مسيرته مع «الزعيم» منذ انضم إلى صفوفه قبل 6 سنوات تقريباً، ليكسر بذلك رقم غريمه أحمد عبدالله الهداف التاريخي الأسطوري لقلعة البنفسج، الذي ظل صامداً منذ 31 عاماً مضت.
وكان المزاد قبل تخطى ظهر اليوم وقبل ساعة من إغلاقه الـ 600 ألف درهم، وسرعان ما ارتفع عدد المزايدين، ما دفع رابطة المحترفين لمد توقيت المزاد حتى الخامسة مساء اليوم.
كما تم بيع الكرة الرسمية الموقعة من اللاعب أيضاً برقم تجاوز الـ134 ألف درهم، والتي تم عرضها أيضاً في المزاد إلى جانب قميص «الهداف التاريخي»
وبهذه القيمة المالية، وصل قميص لابا إلى رقم جديد كسر به أي أرقام سابقة لجميع المزادات التي سبق وأطلقتها رابطة المحترفين على قمصان اللاعبين في دورينا، كما عكس القيمة الكبيرة للابا الهداف الأكثر تميزاً، وصاحب الأداء المتميز في دورينا، حيث حصد لقب الهداف 4 مواسم منها موسمين متتاليين، بجانب سيطرته على قائمة الهدافين للموسم الحالي برصيد 7 أهداف، قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في قمة الجولة الخامسة غداً الخميس.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©