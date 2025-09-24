الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وكيل أعمال راؤول ينفي مفاوضات مونشنجلادباخ

وكيل أعمال راؤول ينفي مفاوضات مونشنجلادباخ
24 سبتمبر 2025 19:30

برلين(د ب أ)
نفى جينيس كارفاخال، وكيل أعمال الإسباني راؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد السابق، التقارير التي تفيد بأنه تلقى عرضاً من نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لتدريبه بشكل دائم.
وقال وكيل راؤول، وكذلك أليكسيس بورتسيليس، ممثل اللاعب سابقاً في ألمانيا، لشبكة «سكاي» التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن التقرير الذي نشرته صحيفة «سبورت بيلد» الإسبوعية غير صحيح.
وكانت الصحيفة ذكرت أن كارفاخال عرض موكله على النادي الألماني.
وقال الوكيل لشبكة «سكاي»: «لا يمكننا تأكيد التقارير الواردة في صحيفة سبورت بيلد، ونؤكد أننا لم نعرض راؤول على مونشنجلادباخ، هذه التقارير غير صحيحة».
وارتبط اسم راؤول، الذي درب الفريق الثاني لريال مدريد، بطل إسبانيا التاريخي، لست سنوات حتى الصيف، بالأندية الألمانية أكثر من مرة في الماضي، وورد اسمه تحديداً في سياق ناديه السابق شالكه.
وأقال مونشنجلادباخ المدرب السويسري جيراردو سيواني بعد 3 مباريات في الدوري الألماني، وتولى إيوجين بولانسكي مدرب فريق تحت 23 عاماً قيادة الفريق بشكل مؤقت.
ورغم ذلك، أقر مسؤولو النادي بإمكانية حصول بولانسكي على فرصة أن يصبح مدرباً بشكل دائم، بناءً على ما سوف يقدمه.

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
«ديربي مدريد» يجدد الصدام بين الريال وأتلتيكو في «الليجا»
راؤول جونزاليس
ريال مدريد
مونشنجلادباخ
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©