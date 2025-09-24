وكيل أعمال راؤول ينفي مفاوضات مونشنجلادباخ

برلين(د ب أ)

نفى جينيس كارفاخال، وكيل أعمال الإسباني راؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد السابق، التقارير التي تفيد بأنه تلقى عرضاً من نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لتدريبه بشكل دائم.

وقال وكيل راؤول، وكذلك أليكسيس بورتسيليس، ممثل اللاعب سابقاً في ألمانيا، لشبكة «سكاي» التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن التقرير الذي نشرته صحيفة «سبورت بيلد» الإسبوعية غير صحيح.

وكانت الصحيفة ذكرت أن كارفاخال عرض موكله على النادي الألماني.

وقال الوكيل لشبكة «سكاي»: «لا يمكننا تأكيد التقارير الواردة في صحيفة سبورت بيلد، ونؤكد أننا لم نعرض راؤول على مونشنجلادباخ، هذه التقارير غير صحيحة».

وارتبط اسم راؤول، الذي درب الفريق الثاني لريال مدريد، بطل إسبانيا التاريخي، لست سنوات حتى الصيف، بالأندية الألمانية أكثر من مرة في الماضي، وورد اسمه تحديداً في سياق ناديه السابق شالكه.

وأقال مونشنجلادباخ المدرب السويسري جيراردو سيواني بعد 3 مباريات في الدوري الألماني، وتولى إيوجين بولانسكي مدرب فريق تحت 23 عاماً قيادة الفريق بشكل مؤقت.

ورغم ذلك، أقر مسؤولو النادي بإمكانية حصول بولانسكي على فرصة أن يصبح مدرباً بشكل دائم، بناءً على ما سوف يقدمه.