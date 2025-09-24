الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديربي الساحل الشرقي» يبتسم لكلباء بـ«ريمونتادا» مثيرة

«ديربي الساحل الشرقي» يبتسم لكلباء بـ«ريمونتادا» مثيرة
24 سبتمبر 2025 20:19


فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين يوسف يعقوب المنصوري مديراً لفرع دائرة الموارد البشرية في خورفكان
الوحدة يبصم على «الديربي» بالأرقام الاستثنائية

حسم كلباء ديربي الساحل الشرقي بفوزه على خورفكان 4-2 عقب «ريمونتادا» مثيرة خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان.
وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق لورينسي وطارق تيسودالي في الدقائق 32 و48، فيما سجل الضيوف 4 أهداف في الشوط الثاني عن طريق البدلاء سيكو بابا في الدقيقة 55 وشهرياء في الدقيقة 74 وأحمد أبو ناموس في الدقيقة 86 ونيمانجا جوفيك في الدقيقة 89.
وارتفع كلباء للنقطة العاشرة في المركز الثالث مؤقتاً وبقي خورفكان عند نقاطه الأربع السابقة.
وشهد الشوط الأول إثارة بالغة، حيث طرد الحكم زايد النعيمي في الدقيقة 20 أحمد جشك مدافع خورفكان بسبب الخشونة، وأكمل الفريق اللقاء بـ 10 لاعبين وخلافاً لذلك نجح المهاجم لورينسي في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، ثم أضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة 48 لينتهي الشوط بهدفين لأصحاب الأرض.
ودفع الصربي زوك رازوفيتش بأوراقه على قائمة البدلاء في الشوط الثاني ليقلب الضيوف الطاولة «ريمونتادا» رباعية حيث نجح البديل سيكو بابا من تقليص الفارق في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، وحصل مهاجم خورفكان لورينسي على انذار آخر ليطرد من اللقاء.
ونجح كلباء في تعديل النتيجة عن طريق البديل الآخر شهريار موناجلو في الدقيقة 74، وعزز البديل الثالث أحمد أبو ناموس في تسجيل الهدف الثالث لكلباء في الدقيقة 86 وأضاف نيمانجا دوفيك الهدف الرابع في الدقيقة 89.

كلباء
اتحاد كلباء
خورفكان
نادي خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بأسهم التميز في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 15:19
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سلطان بن خالد بن محمد القاسمي
اليوم 15:10
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اقتصاد
«سند» توقّع اتفاقية مع «طيران آسيا إكس»
اليوم 15:02
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اقتصاد
«XRG» تستكمل صفقة «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
اليوم 15:00
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
الرياضة
أنشيلوتي: لا يوجد في مسيرتي ما يضاهي العمل مع أبراموفيتش
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©