«ديربي الساحل الشرقي» يبتسم لكلباء بـ«ريمونتادا» مثيرة



فيصل النقبي (خورفكان)

حسم كلباء ديربي الساحل الشرقي بفوزه على خورفكان 4-2 عقب «ريمونتادا» مثيرة خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق لورينسي وطارق تيسودالي في الدقائق 32 و48، فيما سجل الضيوف 4 أهداف في الشوط الثاني عن طريق البدلاء سيكو بابا في الدقيقة 55 وشهرياء في الدقيقة 74 وأحمد أبو ناموس في الدقيقة 86 ونيمانجا جوفيك في الدقيقة 89.

وارتفع كلباء للنقطة العاشرة في المركز الثالث مؤقتاً وبقي خورفكان عند نقاطه الأربع السابقة.

وشهد الشوط الأول إثارة بالغة، حيث طرد الحكم زايد النعيمي في الدقيقة 20 أحمد جشك مدافع خورفكان بسبب الخشونة، وأكمل الفريق اللقاء بـ 10 لاعبين وخلافاً لذلك نجح المهاجم لورينسي في تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، ثم أضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة 48 لينتهي الشوط بهدفين لأصحاب الأرض.

ودفع الصربي زوك رازوفيتش بأوراقه على قائمة البدلاء في الشوط الثاني ليقلب الضيوف الطاولة «ريمونتادا» رباعية حيث نجح البديل سيكو بابا من تقليص الفارق في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، وحصل مهاجم خورفكان لورينسي على انذار آخر ليطرد من اللقاء.

ونجح كلباء في تعديل النتيجة عن طريق البديل الآخر شهريار موناجلو في الدقيقة 74، وعزز البديل الثالث أحمد أبو ناموس في تسجيل الهدف الثالث لكلباء في الدقيقة 86 وأضاف نيمانجا دوفيك الهدف الرابع في الدقيقة 89.