الرياضة

فوز دبا الحصن والعروبة ويونايتد والحمرية في تصفيات «الكأس الأغلى»

دبا الحصن تخطى العربي في الطريق إلى نصف النهائي
24 سبتمبر 2025 20:27

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
حجزت فرق دبا الحصن والعروبة ويونايتد والحمرية مقاعدها في الدور نصف النهائي من التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، بعد انتصارات مستحقة في الدور ربع النهائي مساء اليوم.
في دبا الحصن، قاد الثنائي عكاشة حمزاوي في الدقيقة 18، والبديل لوكاس روشا في الدقيقة 86، فريقهما لتجاوز العربي 2-0، فيما خطف العروبة بطاقة التأهل من مجد بعد فوز مثير 3-2 على استاد طحنون بن محمد في العين، سجل له لوكاس سوزا (10)، إيفانيلدو (42)، وفرانسيسكو دييجو (86)، بينما قلص أبو بكر مسعود (34) وعبدالله الحمادي (80) الفارق لمصلحة مجد.
أما يونايتد فقد اكتفى بهدف وحيد عبر جوستافو سيلفا في الدقيقة 42 ليقصي الذيد من المنافسة على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، في حين افتتح الحمرية مشواره في التصفيات بانتصار ثمين على حتا بهدف عبدالله الحمادي في الدقيقة 40، في اللقاء الذي أقيم على استاد خالد بن محمد بالشارقة.
وبحسب نظام التصفيات، تُقام مواجهات نصف النهائي بخروج المغلوب من مباراة واحدة، لتُحسم بطاقتا العبور إلى دور الـ16، حيث يلتقي المتأهل الأول مع العين، فيما يواجه المتأهل الثاني فريق الشارقة في بداية مشوار «البطولة الأغلى».

