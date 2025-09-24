الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأبيض» يكسب اليمن ويتصدر في كأس الخليج للناشئين

«الأبيض» يكسب اليمن ويتصدر في كأس الخليج للناشئين
24 سبتمبر 2025 21:36
24 سبتمبر 2025 21:36

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

حوّل منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» تأخره أمام نظيره اليمني بهدف إلى فوز مثير 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً.
وبادر المنتخب اليمني بالتسجيل عبر فهد الفقيه في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1-0، وفي الشوط الثاني، نجح «أبيض الناشئين» في العودة عبر بطي الجنيبي الذي أدرك التعادل بتسديدة متقنة من ركلة حرة في الدقيقة 74، قبل أن يقتنص محمد حسن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89، مانحاً «الأبيض» ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع «أبيض الناشئين» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بعدما كان قد استهل مشواره بفوز على عُمان 1-0 في الجولة الافتتاحية، وتختتم مباريات الدور الأول السبت المقبل، بلقائي قطر مع الإمارات، وعُمان مع اليمن.
وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات، قُسّمت إلى مجموعتين: ضمت الأولى كلاً من: قطر، الإمارات، عُمان، واليمن، فيما ضمت الثانية العراق، الكويت، السعودية، والبحرين.
وتُعد هذه المشاركة الرسمية الأولى لـ «أبيض الناشئين»، الذي يخوض منافسات البطولة بجيل جديد يسعى لإثبات ذاته على الساحة الخليجية.

