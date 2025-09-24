«حارس يونايتد» يختار الإعلام بعد الاعتزال

لندن (د ب أ)

بدأ المخضرم توم هيتون، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التحضير لحياته بعد الاعتزال، وذلك عقب خضوعه لدورة تدريبية.

وبدأ هيتون «39 عاماً» مسيرته في أولد ترافورد، قبل أن يرحل عن النادي عام 2010، لكنه عاد كحارس احتياطي في 2021.

وبقي هيتون خياراً ثالثاً في حراسة المرمى منذ ذلك الحين، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث سيكون بعمر 40 عاماً في ذلك الوقت.

وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية أن من غير المتوقع أن يتلقى هيتون عرضاً لتجديد عقده، وأنه يخطط الآن لخطواته المستقبلية. وأكمل الحارس بالفعل دورة على مستوى العمل التدريبي، بينما يقيم خياراته قبل نهاية مسيرته التي استمرت 20 عاماً. وقد يكون العمل في مجال التحليل خياراً بالنسبة لهيتون، حيث يبقى الحارس منفتحاً على فكرة العمل بشبكة تلفزيونية.

وشارك في بث مباريات مباشرة في السابق، بعدما عمل في تغطية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لفوز إنجلترا 7 / صفر على مقدونيا الشمالية عام 2023.

ويستعد هيتون أن يكون ضمن قائمة النجوم الذين يرحلون عن الفريق الموسم المقبل، حيث يتأهب هيتون للانضمام إلى كل من كاسيميرو، وجادون سانشو، وتيريل مالاسيا، وربما هاري ماجواير.