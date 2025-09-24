الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اليويفا» يخفض فترة إيقاف «أرسنال» إلى 7 سنوات

«اليويفا» يخفض فترة إيقاف «أرسنال» إلى 7 سنوات
24 سبتمبر 2025 21:50

لندن (رويترز)
خفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء، فترة إيقاف أرسنال تيفات من الجبل الأسود من المشاركة في جميع بطولاته إلى سبع سنوات بدلاً من 10، مع تقليل الغرامة المالية من 500 ألف يورو إلى 400 ألف يورو، بعد أن استأنف الفريق ضد اتهامات بالتلاعب في نتائج المباريات.
واتخذت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط في اليويفا في يوليو الماضي، قراراً بفرض حظر طويل بعد تحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج مباراة الفريق أمام ألاشكيرت الأرميني في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي في يوليو 2023.
وتم إلغاء عقوبة إيقاف دوسان بوليتيتش حارس أرسنال تيفات لمدة عشر سنوات. وكانت الهيئة قد فرضت عقوبة بالإيقاف مدى الحياة للاعب نيكولا شيليبتش والمسؤول رانكو كرجوفيتش في يوليو.

