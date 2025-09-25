الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أتلتيكو مدريد يعبر «فايكانو» بهاتريك ألفاريز «الدرامي»

أتلتيكو مدريد يعبر «فايكانو» بهاتريك ألفاريز «الدرامي»
25 سبتمبر 2025 08:48

مدريد (د ب أ)
أحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، ثلاثة أهداف "هاتريك" ليمنح فريقه فوزاً درامياً على ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 3 / 2 في ديربي مدريد، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل ألفاريز هدفه الأول في الدقيقة 15 من المباراة المقامة على ملعب "ميتروبوليتانو" مستفيداً من عرضية لزميله ماركوس يورينتي الظهير الأيمن. لكن الضيوف أدركوا التعادل بتسديدة قوية لبيب شافاريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.
بلغت الإثارة ذروتها بحلول الدقيقة 77 عندما تقدم فاييكانو بهدف ثان سجله ألفارو جارسيا ريفيرا، لكن أتلتيكو أدرك التعادل سريعاً بهدف سجله جوليان ألفاريز في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة 88، أطلق ألفاريز تسديدة صاروخية بيسراه سكنت الشباك، ليكمل الهاتريك، ويمنح فريقه التقدم في توقيت قاتل، ساهم في فوز ثان لأتلتيكو مدريد هذا الموسم.
بهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

 

