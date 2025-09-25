دور الـ16 بكأس الرابطة الإنجليزية.. للكبار فقط!

لندن(د ب أ)

تأهلت الفرق الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، دون عناء بعد انتصارات منطقية على منافسيها في الدور الرابع من المسابقة، مساء أمس.

وفاز توتنهام على ضيفه دونكاستر 3 / صفر حيث تقدم البرتغالي جواو بالينيا لاعب خط الوسط ، قبل أن يعزز الفريق اللندني تقدمه بهدف بالنيران الصديقة، سجله مدافع المنافس في مرماه بطريق الخطأ، وأضاف برينان جونسون الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفاز نيوكاسل يونايتد على برادفورد 4 / 1، حيث سجل جولينتون هدفين، فيما أحرز ويليام أوسولا مثلهما، أما هدف الفريق الضيف برادفورد فقد سجله أندي كوك.

وبتشكيلة من العناصر البديلة وبعض اللاعبين الأساسيين والشباب، تغلب مانشستر سيتي على مضيفه هيدرسفيلد تاون 2 / صفر. وسجل هدفي سيتي فيل فودين، قبل أن يضيف البرازيلي سافينيو الهدف الثاني.