ميسي.. العمر في جواز السفر فقط!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، تحدي الزمن وإعادة صياغة معايير طول العمر في كرة القدم، حيث يثير نجم إنتر ميامي الدهشة بأداء يبدو أنه يزداد تألقاً كل موسم.

من جانبه أشاد خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، مؤخراً بحماس قائد فريقه ولياقته البدنية، قائلاً: «من الواضح أن ليو الذي نراه هذا الموسم هو نسخة مُحسّنة من نفسه. يركض كما لو كان في الخامسة والعشرين من عمره. عندما أطلب منه التباطؤ، ينظر إليّ ويقول: لكنني لم أبدأ بعد»، وتعكس هذه الروح لاعباً لا يفكر في الاعتزال، حتى مع اعتزال العديد من أقرانه في هذا العمر.

ويعد طول عمر ميسي في الملاعب لافتاً للنظر، مقارنة بعظماء الماضي. اعتزل بيليه ودييجو مارادونا في سن 37، وديفيد بيكهام في سن 38، وزين الدين زيدان في سن 34، ولم يستمر في مسيرته الكروية حتى الأربعينيات من عمرهم سوى قلة قليلة، مثل باولو مالديني (41)، وجانلويجي بوفون (45)، وريان جيجز (40)، وروماريو (43)، وينضم ميسي إلى كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يلعب في سن الأربعين، كجزء من جيل يرفض أن يتم ربطه بالعمر.

وتزخر كرة القدم اليوم بأمثلة لا تحصى من اللاعبين الذين تحدوا العمر، حيث لا يزال روبرت كارمونا، البالغ من العمر 63 عاماً، يلعب في أوروجواي، كما يلعب كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 58 عاماً، في اليابان.

ويواصل لوكا مودريتش تألقه في سن الأربعين مع ميلان، بينما يظل تياجو سيلفا (41 عاماً) وفابيو ديفسون (44 عاماً) لاعبين أساسيين في فلومينينسي، في غضون ذلك، يثبت أنخيل دي ماريا (37 عاماً) ومانويل نوير (39 عاماً) أن الخبرة والكفاءة لا تزالان تهيمنان على الفريق، وقد يكون عمر الـ38 مطبوعاً على جواز سفر ميسي، لكنه يتلاشى على أرض الملعب مع كل ركضة وتمريرة وهدف.

ويبدو الأسطورة الأرجنتينية في مرحلته الحالية في ساعته الذهبية، حيث تلتقي العبقرية والخبرة والشغف لتقدم للجماهير شيئاً لا ينسى، والسؤال الحقيقي ليس كم من الوقت يستطيع ميسي اللعب؟ بل ما هو السحر الجديد الذي سيقدمه قبل أن يقرر أخيراً تعليق حذائه والاعتزال.