«CIES» يجرد ديمبلي من «الكرة الذهبية»!

مراد المصري (أبوظبي)

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، تقريراً يرصد أداء اللاعبين على مدار عام كامل منذ سبتمبر 2024، وضع الإسباني لامين يامال نجم برشلونة في المركز الأول، والفرنسي عثمان ديمبلي الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في المركز السابع.

وبحسب المركز، جاء التقرير مجرداً من مشاعر تصويت الصحفيين، كما هو الحال بالنسبة لجائزة "الكرة الذهبية" التي يقوم مجلة "فرانس فوتبول" بإشراك 100 صحفي من حول العالم في اختيار وتحديد هوية الفائز.

التقرير اختار أفضل 100 لاعب خلال الفترة الزمنية الممتدة لعام كامل، وجاء يامال في المركز الأول بالعلامة 100، يليه الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد بنسبة بلغت (98.6)، والإسباني بيدري بيدري لاعب برشلونة ثالثاً (97.5).

وحل المصري محمد صلاح نجم ليفربول سادساً (96.2)، وتبعه ديمبلي سابعاً بـ (95.6)، بينما جاء البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة بالمركز 11 بعلامة بلغت (94.7).