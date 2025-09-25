الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميسي يقود إنتر ميامي إلى «البلاي أوف» في الدوري الأميركي

ميسي يقود إنتر ميامي إلى «البلاي أوف» في الدوري الأميركي
25 سبتمبر 2025 10:45

نيويورك(أ ف ب)

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية مع تمريرة حاسمة، وقاد فريقه إنتر ميامي إلى الأدوار النهائية (بلاي أوف) للدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، بفوزه الكبير على مضيفه نيويورك سيتي الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين.
وتابع ميسي أداءه الرائع في الآونة الأخيرة وسجل ثنائية للمرة الثانية توالياً، بعد هدفيه في الفوز على دي سي يونايتد (3-2) السبت الماضي، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين برصيد 24 هدفاً في 23 مباراة، متفوقاً بهدفين على المهاجم الجابوني للوس أنجلوس إف سي دينيس بوانجا.
وسجل ميسي الهدفين الثاني (74) والرابع (86)، وصنع الأول لمواطنه بالتاسار رودريجيز (43)، فيما سجل الأوروجوياني لويس سواريز الثالث من ركلة جزاء (83)، في أول مباراة له بعد عودته من إيقاف لثلاث مباريات لبصقه على أحد أعضاء طاقم سياتل ساوندرز، في المباراة التي خسرها فريقه في نهائي كأس الرابطتين.
وهو الفوز الثالث توالياً لإنتر ميامي والسادس عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث للمنطقة الشرقية بفارق خمس نقاط خلف فيلادلفيا أونيون المتصدر، علماً أن رفاق ميسي يملكون مباراتين مؤجلتين.
وانتظر إنتر ميامي الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل، عندما تلقى ميسي كرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فمررها بينية متقنة إلى الواعد رودريجيز (22 عاماً)، فانطلق بسرعة داخل منطقة الجزاء وسددها زاحفة في مرمى الحارس ماثيو فريز.
وعزز ميسي تقدم فريقه بهدف رائع في الدقيقة 74، عندما تلقى كرة على طبق من ذهب خلف المدافعين من بوسكيتس، فانطلق بسرعة من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة قبل أن يلعبها ساقطة على يسار فريز.
وحصل إنتر ميامي على ركلة جزاء اثر عرقلة الدولي الأرجنتيني الأخر رودريجو دي بول داخل المنطقة، فانبرى لها سواريس بنجاح (83).
وختم ميسي المهرجان عندما تلقى كرة من مواطنه مارسيلو ويغاندت، فانطلق في الجهة اليمنى متلاعباً بدفاع أصحاب الأرض وتوغل داخل المنطقة، قبل أن يسددها زاحفة على يمين فريز (86).

