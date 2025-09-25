الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يطالب بعودة نيمار إلى «السيليساو»

رونالدو يطالب بعودة نيمار إلى «السيليساو»
25 سبتمبر 2025 10:48

ساو باولو (أ ف ب)
دعا "الظاهرة" رونالدو، المتوج بطلاً للعالم مرتين مع المنتخب البرازيلي لكرة القدم، إلى عودة نيمار إلى صفوف سيليساو لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكداً أن البرازيل "لا تملك لاعب كرة قدم آخر" مثله.
ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في يناير الماضي، ولم يستدعِه المدرب الإيطالي لسيليساو كارلو أنشيلوتي للمشاركة في التصفيات.
وقال رونالدو أن نيمار البالغ من العمر 33 عاماً وعلى الرغم من تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعباً حاسما في سيليساو"
وشدد خلال فعالية ترويجية في ساو باولو إلى جانب نيمار على أنه "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزاً تماماً لكأس العالم".
ولم يرتدِ نيمار القميص الأخضر والأصفر منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد الأوروجواي في التصفيات المونديالية.
وكان أنشيلوتي أكد أنه "يجب أن يصل في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم" وذلك تعليقاً على غياب نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع سبتمبر.
وتأهلت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس العالم (5 ألقاب) إلى العرس العالمي بإنهائها التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الخامس.

 

أخبار ذات صلة
ميسي.. العمر في جواز السفر فقط!
التشكيلة الهجومية الأغلى في العالم.. ريال مدريد يتصدر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المنتخب البرازيلي
نيمار
رونالدو
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©