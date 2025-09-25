الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جافي يغازل الجماهير برسالة مؤثرة

جافي يغازل الجماهير برسالة مؤثرة
25 سبتمبر 2025 10:51

مدريد (أ ب)
نشر جافي، لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، رسالة إيجابية لجماهيره من سرير المستشفى، وهو محاط بزملائه في الفريق، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى.
ونشر جافي صورة لنفسه على منصة "إنستجرام" وهو يرفع إبهامه بإشارة إيجابية، بينما يقف إلى جانبه عند سرير المستشفى زملاؤه لامين يامال، ورونالد أراوخو، وبيدري.
وذكر المنشور :"أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني سأعود مرات ومرات، مهما لزم الأمر، للدفاع عن برشلونة وزملائي حتى النهاية".
وخضع جافي لعملية جراحية بالمنظار يوم الثلاثاء الماضي، وذكر نادي برشلونة إن فترة تعافيه ستتراوح بين أربعة إلى خمسة شهور.
كما أرفق جافي الاقتباس التالي: "البطل الحقيقي لا يصنع في لحظات النجاح، بل في تلك التي ينهض فيها بعد السقوط". وأنهى جافي "21 عاماً" المنشور قائلاً :" شكراً لكم على كل رسائل التشجيع والحب".

