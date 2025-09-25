الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نقاط الانطلاقة تمنح كلباء البداية المميزة في الدوري

نقاط الانطلاقة تمنح كلباء البداية المميزة في الدوري
25 سبتمبر 2025 10:57

فيصل النقبي (كلباء)

سجّل فريق كلباء أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما أنهى الجولة الخامسة برصيد 10 نقاط، وهو الرقم الذي يحققه للمرة الأولى في أول خمس جولات من عمر البطولة.
وجاءت انطلاقة «النمور» هذا الموسم مميزة بفضل ثلاثة انتصارات ثمينة على بني ياس بهدف دون رد، وعلى دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز العريض على خورفكان بنتيجة 4-2، إلى جانب تعادل سلبي مع الوحدة وخسارة وحيدة أمام النصر بهدف نظيف.
ولم تتوقف إنجازات الفريق عند هذا الحد، حيث شهدت الجولة الأخيرة حدثاً لافتاً تمثل في مشاركة ثلاثة بدلاء في أهداف المباراة نفسها، لتكون المرة الأولى التي تنجح فيها دكة كلباء في صنع الفارق بهذه الصورة البارزة.
ويأمل الفريق في مواصلة هذه الانطلاقة التاريخية، وتأكيد جاهزيته لتحقيق موسم استثنائي يعكس التطور الكبير في الأداء، وثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش.

كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
