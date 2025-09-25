الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأولمبية الوطنية» تتفقد الخدمات في آسياد «آيتشي-ناغويا»

«الأولمبية الوطنية» تتفقد الخدمات في آسياد «آيتشي-ناغويا»
25 سبتمبر 2025 11:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
300 لاعب يرسمون لوحة «أبوظبي الدولية للجودو»
«الأولمبية» تبحث مع الاتحادات استعدادات «الألعاب الآسيوية للشباب»

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية باجتماعات مديري البعثات لدورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها آيتشي-ناغويا باليابان العام المقبل.
ومثّل اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماعات كلاً من محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.
وتطرقت الاجتماعات الافتتاحية إلى البرنامج الرياضي والمنشآت وأماكن السكن والطعام والخدمات المقدمة إلى اللجان الأولمبية الوطنية.
وتتزامن اجتماعات مدراء البعثات التي تستمر 4 أيام مع الاحتفال الرسمي للعد التنازلي للعام الأخير قبل انطلاق الألعاب في 19 سبتمبر 2026، بحضور حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، وطيب إكرام رئيس لجنة التنسيق التي شكلها المجلس الأولمبي لهذه الألعاب، وعدد كبير من المسؤولين.
وتعقب الاجتماعات زيارات تفقدية لممثلي المجلس الأولمبي واللجان الأولمبية الآسيوية، إلى المنشآت في ناغويا وإيزو وطوكيو في 25 و26 سبتمبر.
ومن المقرر أن يشارك حوالي 15 ألف رياضي ومسؤول من جميع اللجان الأولمبية الآسيوية الـ 45، في ألعاب آيتشي-ناغويا المقررة من 19 سبتمبر حتى الرابع من أكتوبر 2026.
وتعد دورة الألعاب الآسيوية ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

اللجنة الأولمبية الوطنية
دورة الألعاب الآسيوية
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©