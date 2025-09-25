«الأولمبية الوطنية» تتفقد الخدمات في آسياد «آيتشي-ناغويا»

دبي (الاتحاد)

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية باجتماعات مديري البعثات لدورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها آيتشي-ناغويا باليابان العام المقبل.

ومثّل اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماعات كلاً من محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

وتطرقت الاجتماعات الافتتاحية إلى البرنامج الرياضي والمنشآت وأماكن السكن والطعام والخدمات المقدمة إلى اللجان الأولمبية الوطنية.

وتتزامن اجتماعات مدراء البعثات التي تستمر 4 أيام مع الاحتفال الرسمي للعد التنازلي للعام الأخير قبل انطلاق الألعاب في 19 سبتمبر 2026، بحضور حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، وطيب إكرام رئيس لجنة التنسيق التي شكلها المجلس الأولمبي لهذه الألعاب، وعدد كبير من المسؤولين.

وتعقب الاجتماعات زيارات تفقدية لممثلي المجلس الأولمبي واللجان الأولمبية الآسيوية، إلى المنشآت في ناغويا وإيزو وطوكيو في 25 و26 سبتمبر.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 15 ألف رياضي ومسؤول من جميع اللجان الأولمبية الآسيوية الـ 45، في ألعاب آيتشي-ناغويا المقررة من 19 سبتمبر حتى الرابع من أكتوبر 2026.

وتعد دورة الألعاب الآسيوية ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.