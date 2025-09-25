الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات وقطر إلى نصف نهائي «خليجي الناشئين»

الإمارات وقطر إلى نصف نهائي «خليجي الناشئين»
25 سبتمبر 2025 11:49

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجز منتخبا الإمارات وقطر مقعديهما في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً، بعدما تصدر «أبيض الناشئين» (مواليد 2009) المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على «العنابي» صاحب المركز الثاني، فيما ودع منتخبا اليمن وعُمان المنافسة بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي.
ونجح «أبيض الناشئين» في حسم بطاقة التأهل المبكر إلى المربع الذهبي، بعدما قلب تأخره أمام اليمن بهدف إلى فوز مثير 2-1، في الجولة الثانية على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، بفضل ثنائية بطي الجنيبي من ركلة حرة (74) ومحمد حسن (89)، وفي المباراة الثانية، خطف المنتخب القطري فوزاً قاتلاً على حساب عُمان بهدف فيصل سعيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4).
وكانت الجولة الافتتاحية قد شهدت فوز الإمارات على عُمان 1-0، بينما تفوق المنتخب القطري على اليمن بالنتيجة ذاتها، ليتجدد الموعد السبت المقبل مع قمة مرتقبة بين الإمارات وقطر لحسم صدارة المجموعة الأولى، في حين يلتقي اليمن مع عُمان.
وفي المجموعة الثانية، تنطلق الجولة الختامية مساء الجمعة، بمواجهتي العراق مع السعودية، والبحرين أمام الكويت، وكان «الأخضر السعودي» قد ضمن التأهل مبكراً برصيد 6 نقاط من فوزين كبيرين على البحرين والكويت 4-0، فيما يأتي العراق ثانياً برصيد 4 نقاط، مقابل نقطة للكويت، ويظل المنتخب البحريني من دون رصيد.
وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات قُسّمت على مجموعتين، حيث ضمت الأولى: قطر، الإمارات، عُمان، واليمن، فيما ضمت الثانية: العراق، الكويت، السعودية، والبحرين.
وتُمثل البطولة الظهور الرسمي الأول لـ «أبيض الناشئين»، الذي يخوض التجربة بجيل جديد يسعى لإثبات ذاته على الساحة الخليجية.

كأس الخليج
أبيض الناشئين
قطر
